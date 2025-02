Conosciamo meglio Nicola Settembre, figlio di Pago e di Miriana Trevisan, la sua ex moglie. La donna si è sempre dichiarata felice di aver avuto un figlio con lui nonostante la successiva rottura del loro rapporto. Il ragazzo è nato dopo dieci anni di relazione il 15 giugno 2009, poco prima che si separassero definitivamente. Anche se oggi Miriana Trevisan e Pago sono lontani, continua tra di loro un rapporto fatto di rispetto e amore per il figlio Nicola Settembre.

Mentre Miriana Trevisan aveva partecipato al Grande Fratello Vip, si era detta parecchio in difficoltà per la lontananza da Nicola Settembre, dato che il ragazzo era ancora piuttosto piccolo. Ad ogni modo si è sempre affidata alle cure di Pago, a suo dire un ottimo papà. Proprio in quel frangente, aveva anche dedicato una frase commovente per lui: “Caro tesoro, la tua saggezza a volte mi lascia senza parole“, aveva detto davanti a tutti, “Sei una benedizione, sei il profumo più dolce che una madre possa sentire. Ogni giorno sono grata di averti accanto, ti amo all’infinito… ancora di più ogni giorno“.

Nicola Settembre, le dolci parole di mamma Miriana Trevisan: “Figlio mio…”

Anche Nicola Settembre aveva dedicato dolcissime parole a sua madre mentre lei viveva la sua avventura nella casa. All’epoca l’aveva tranquillizzata dicendole di essere felice con il papà e di pensarla spesso. Per quanto riguarda il rapporto tra Pago e suo figlio, invece, sappiamo che è stato spesso “ostacolato” dalla lontananza, dato che il cantante vive a Pavia e si muove spesso per lavoro. Essendo frequentemente in viaggio si è ritrovato più volte a sentire la mancanza del figlio e a trascurare la famiglia.

L’ingaggio a Tu sì que vales, però, lo ha portato ad avvicinarsi a Nicola Settembre, dato che per l’occasione ha deciso di prendere una casa a Roma approfittandone per viverlo di più e condividere con lui momenti di vita quotidiana. “Così posso vederlo tutte le volte che voglio“, aveva detto. In quel periodo riusciva a portarlo a scuola e a stargli vicino una volta concluse le prove del programma. All’epoca aveva anche dichiarato che il figlio Nicola era molto contento di vederlo nel talent di Carlo Conti, nel quale si era assicurato un ottimo posto!