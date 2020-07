Nicola Vaporidis e Giulia Brighi fidanzati?/ Baci e coccole a Fregene…

Nicolas Vaporidis di nuovo innamorato? L’attore, indimenticabile protagonista del film “Notte prima degli esami”, concluso il matrimonio con la collega Giorgia Surina, avrebbe ritrovato l’amore accanto ad una bellissima ragazza mora. Il settimanale Nuovo, infatti, pubblica in esclusiva le foto di Vaporidis, sulla spiaggia di Fregene, mentre si lascia andare a coccole e tenerezze varie con la giovane donna che è con lui e che il settimanale Nuovo definisce “la sua fidanzata”. La ragazza in questione sarebbe Giulia Brighi. Nelle immagini pubblicate dal noto magazine, Vaporidis abbraccia la “fidanzata” e le lacia un tenero bacio tra i capelli. Momenti di tenerezza sotto il sole che testimoniano il feeling che c’è tra l’attore e la sua nuova, presunta fidanzata che si lascia coccolare da lui.

NICOLAS VAPORIDIS E GIULIA BRIGHI: E’ VERO AMORE?

Tra Nicolas Vaporidis e Giulia Brighi è vero amore? Non è la prima volta che si parla della pr per la quale l’attore avrebbe avuto un vero e proprio colpo di fulmine. A diffondere la notizia per primo della presunta liasion che ci sarebbe tra l’attore e la bellissima Giulia Brighi è stato Giornalettismo secondo cui i due, dopo essersi incontrati ad una cena tra amici, sarebbero stati travolti dalla scintilla al punto da fare immediatamente sul serio. Le immagini di Nuovo mostrano il grande feeling che c’è tra i due. Dai rispettivi profili social, per il momento, non ci sono indizi che confermano la storia d’amore. Sia Vaporidis che Giulia Brighi resteranno in silenzio di fronte ai nuovi rumors?



