Nicola Vaporidis, gaffe con Vladimir Luxuria: “Bravo…”/ Lei: “Portami rispetto”

Nicolas Vaporidis contro Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi 2022

Duro scontro durante la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2022 tra Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis. L’attore è stato al centro della discussione durante l’appuntamento con Ilary Blasi dopo le accuse che gli sono state rivolte dagli altri naufraghi. Laura Maddaloni che si è anche lasciata andare ad uno sfogo contro gli autori, al termine della terza puntata, aveva puntato il dito contro Vapoiridis per la scelta di mandare la sua coppia al televoto contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Secondo la Maddaloni, l’attore avrebbe attuato una strategia senza avere il coraggio di ammtterlo.

Vaporidis furioso all'Isola "Ci fate passare da miserabili"/ Luxuria: "Vola basso"

L’atteggiamento dell’attore è stato così commentato, nel corso della diretta, da Vladimir Luxuria. Tra l’opinionista e il naufrago c’è stato un durissimo botta e risposta nel corso del quale Vaporidis ha commesso uno scivolone che ha fatto infuriare la Luxuria e scatenato le polemiche sul web.

Nicolas Vaporidis attacca Carmen Di Pietro e Alessandro/ "Se il pubblico li salva vuol dire che ama il trash"

Duro scontro tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria, durante la discussione con Nicolas Vaporidis, lo ha accusato di essere uno stratega ritrovandosi d’accordo con alcuni degli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022. L’opinionista della Luxuria, però, non è piaciuta all’attore che, nel ibattere, si è rivolto all’opinionista utilizzando il maschile. “Bravo sì continua, bravo vai, bravo. Ascolta caro Vladimir abbi rispetto delle mie opinioni. Capisco che questo è il tuo ruolo, ma non mi mettere in questi battibecchi perché non ne ho voglia. Io non sono né regista e nemmeno stratega. Questa è la mia visione caro Vladimir.[…] Io non faccio strategie e lui mi dice che sono un regista“.

Vladimir Luxuria e Nicola Savino: programma tv insieme?/ "Dopo L'Isola dei Famosi..."

L’uso del maschile da parte di Vaporidis non è passato inosservato al popolo del web, ma soprattutto alla Luxuria che, furiosa con l’attore, ha sbottato in diretta. “Intanto dì cara Vladimir, così tanto per cominciare e non caro Vladi. Se parliamo di rispetto, Nicolas. Ok? E con questo ho chiuso“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA