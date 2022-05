Nicola Vaporidis, mani addosso a Laura Maddaloni?/ Le prove che lo scagionano

Laura Maddaloni e l’accusa a Nicolas Vaporidis

Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2022, Laura Maddaloni ha rivolto una pesante accusa a Nicolas Vaporidis. Secondo la moglie di Clemente Russo, l’attore le avrebbe messo le mani addosso durante una prova in acqua. Un’accusa che l’attore ha rigettato e spinto i telespettatori a cercare le prove di quanto raccontato dalla Maddaloni. Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, le prove sarebbero state trovate ma sono a favore di Nicolas Vaporidis. Le immagini pubblicate dal Vicolo, infatti, non solo scagionano Vaporidis, ma mostrano anche la sequenza del presunto momento incriminato.

Dalle immagini di nota come, in realtà, a braccare con il proprio corpo Vaporidis sia Laura Maddaloni. Nella sequenza delle immagini scovate dagli utenti del web, dunque, sarebbe stata Laura a bloccare l’attore per impedirgli di guadagnare terreno durante la prova. Cliccate qui per vedere le foto.

Nicolas Vaporidis e l’accusa di Laura Maddaloni: le prove che lo scagionano nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022

Le immagini che scagionano Nicolas Vaporidis hanno fatto rapidamente il giro del web, ma potrebbero essere anche mostrate nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 in onda questa sera. Alle parole di Laura Maddaloni pronunciate nella scorsa puntata, gli altri naufraghi avevano reagito con stupore. Ilary Blasi mostrerà cos’è successo esattamente questa sera?

Nel frattempo, Guendalina Tavassi, a sua volta, ha rivolto un’accusa durissima a Laura Maddaloni con cui non riesce ad andare d’accordo. “Lei si è alzata arrabbiata e mi è venuta contro e voleva mettermi le mani addosso”, ha detto la sorella di Edoardo. Accuse e prove che, sicuramente, saranno al centro della nuova puntata del reality show di canale 5.

