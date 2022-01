Nicola Ventola, Back to School/ Dalla Bobo Tv a Mediaset e Bianca Guaccero…

Nicola Ventola farà parte del cast “Back to school“, il nuovo reality di Italia 1, dove l’ex calciatore tornerà ad occupare i banchi di scuola. Riuscirà a cavarsela anche questa volta con la stessa maestria che usava in campo per districarsi dagli avversari e centrare la porta con uno dei suoi precisi tiri. Nicola da un po’ di tempo ha appeso gli scarpini al chiodo, gli appassionati di calcio lo ricordano tra le file del Bari, gli amanti del gossip per la storia avuta con Bianca Guaccero e durata cinque anni. La sua carriera calcistica è iniziata a 16 anni, quando con il sostegno della sua famiglia ha lasciato Grumo Appula per trasferirsi a Milano ed entrare nella rosa dell’Inter. Nel 2011 all’età di 33 anni, si è ritirato dai campi di calcio, ma ha continuato ugualmente a far parlare di sé. É riuscito a laurearsi in Economia e Tecnica della Comunicazione. Nonostante la distanza, ha continuato a mantenere i contatti con alcuni suoi ex compagni di squadra, tra cui Bobo Vieri e Lele Adani, con quest’ultimi nel 2020 ha realizzato una hit “Vita da bomber“. Nello stesso anno il trio con Antonio Cassano ha creato “Bobo Tv“, una web tv in onda su “Twitch”, un noto sito di streaming, dove il calcio viene trattato dagli ex campioni a 360 gradi.

Nicola Ventola, la storia con la modella Kartika Luyet

Per quanto riguarda la vita privata di Nicola Ventola si sa che è stato sposato con la modella Kartika Luyet, dalla quale è nato Kelian che spesso l’ex calciatore mostra con orgoglio sui suoi profili. Non si sa con certezza se la coppia ancora vive insieme, ma alcune foto che lo ritraggono insieme alla sua ex fidanzata Bianca Guaccero fa presagire che tra il campione italiano e la modella svizzera l’amore sia giunto al capolinea. La storia con la conduttrice televisiva risale all’epoca del liceo, quando erano ancora degli adolescenti. Nicola ha raccontato di una storia burrascosa, dove l’attrice si mostrava molto gelosa nei suoi confronti, una volta gli macchiò la camicia bianca con un bicchiere di vino rosso che gli lanciò addosso. In realtà il ritorno di fiamma con la bella protagonista di “Capri” si rivelò solo un gossip che finì per riempire le pagine dei magazine rosa e niente più.

Nicola Ventola è molto attivo sui social e i suoi fan non perdono un appuntamento. Dalle immagini mostra di essere una persona che ama molto viaggiare e molto legato alla sua terra, la Puglia. Il mare è la meta che più preferisce, si vede spesso in spiaggia a prendere il sole o a sorseggiare un drink mentre si allontana dalla costa a bordo di uno scafo. Ha un bellissimo rapporto con il figlio, per i suoi 18 anni ha postato una foto di lui che lo teneva in braccio appena nato seguita da affettuose parole che solo un padre è capace di dedicare al proprio figlio. L’ex giocatore è anche molto affettuoso con la madre, anche a lei per il suo compleanno le ha fatto gli auguri sui social postando una foto che la ritrae assieme al padre ormai scomparso da 20 anni. Di recente è apparso anche in televisione interpretando se stesso nella fiction “Fino all’ultimo respiro” dove ha avuto modo di incontrare di nuovo la sua ex Bianca Guaccero.

