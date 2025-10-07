Chi è Nicola Ventola, ex calciatore dell'Inter? L'amore con Chiara Giuffrida e in passato il matrimonio con Kartika, con la quale ha avuto un figlio

Il cuore di Nicola Ventola, da diverso tempo, batte per Chiara Giuffrida, ex modella ed oggi conduttrice sportiva che, probabilmente, ha conosciuto il fidanzato grazie al proprio lavoro. Tra Nicola Ventola e Chiara Giuffrida ci sono 18 anni di differenza ma la diversa età non pesa affatto sul loro rapporto che diventa sempre più forte e importante. La coppia vive la relazione con molta discrezione ma non mancano i contenuti che pubblicano sui social in cui si mostrano sorridenti e molto uniti.

"I Coma Cose sono come Albano e Romina Power"/ Arriva lo sfogo durissimo del cantante

Lo scorso marzo, infatti, la coppia si è concessa una vacanza alle Mauritius sfoggiando la loro bellezza e la profondità del loro amore. Una storia che, ormai, dura da qualche anno e che la coppia ha ufficializzato nel 2023 con un post comune pubblicato sui social. “Abbiamo pensato a lungo cosa scrivere in questo post perché spesso si tende a dare tanto peso all’apparenza, meno ai sentimenti, ma questo sorriso racconta più di quanto possano fare le parole. Parla di felicità, all’improvviso“, hanno scritto.

La ruota della fortuna nuovo gioco e regolamento: come funziona?/ Arriva la busta speciale

Nicola Ventola e le ex fidanzate: le storie finite con Kartika Luyet e Bianca Guaccero

Prima di conoscere e innamorarsi di Chiara Giuffrida, Nicola Ventola è stato sposato con la modella svizzera Kartika Luyet. Nel 200, la coppia ha allargato la famiglia con la nascita del figlio Kelian. Purtroppo, però, la loro storia non è durata a lungo e il matrimonio si è concluso con il divorzio. Tornando indietro di diversi anni, inoltre, nel passato sentimentale di Nicola Ventola spunta anche Bianca Guaccero. La loro è stata una storia lunga e importante nata quando entrambi erano giovanissimi. L’ex calciatore e l’attrice sono stati insieme dal 1996 al 2001 e, nonostante la rottura, sono rimasti grandi amici.

Delitto di Garlasco, Lovati choc su Yara Gambirasio/ Milo Infante in diretta tv "Orribile, andrebbe radiato!"

Ospite del podcast di Diletta Leotta, “Mamma dilettante”, Nicola Ventola ha parlato proprio delle sue ex: “A quel tempo stavo con Bianca Guaccero. Un giorno, mentre ero in casa con lei, guardando la tv mi sono imbattuto in Fiorello stasera pago io’. Era il 2001. In quel momento vedo per la prima volta la Madonna, ossia Kartika, e dico subito a Bianca ‘Quella sarà la mamma di mio figlio’. Ma posso dire a Bianca che è fidanzata con me, quella sarà la mamma di mio figlio? E così fu, sono una testa dura”,