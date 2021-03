Nicola Ventola/ Dal gossip con Bianca Guaccero allo spettacolo, il futuro è in tv?

Nicola Ventola ha un futuro in televisione? Per il momento si deve accontentare di prendere parte come concorrente a Game of Games ma niente vieta che in futuro il calciatore, già spesso cronista e opinionista, possa fare il grande salto. Una prima carezza al mondo dello spettacolo, Ventola l’ha data con Bobo Vieri e la loro canzone ‘Una vita da bomber’, un vero e proprio successo. In passato, però, l’ex calciatore pugliese, classe 1978, è stato un grande campione che dagli esordi nel Bari ha scalato la sua vetta arrivando fino all’Inter. Da allora sono passati ormai un po’ di anni e Ventola ha iniziato a girare il mondo trasferendosi a Dubai e poi a Los Angeles tenendosi stretti i rapporti con Bobo Vieri e Adani con i quali ha avuto poi modo di mettere insieme questa canzone: “È nata dalla magia! No, è nata da una condivisione con la gente durante questo periodo difficile di lockdown attraverso le nostre dirette Instagram. […] È nato un po’ per gioco, poi ci abbiamo creduto ed è nato un po’ dalla nostra amicizia“.

Nicola Ventola e la sua relazione con Bianca Guaccero

E il gossip? Sappiamo che Nicola Ventola è stato sposato (o lo è ancora) con la modella Kartika Luyet, con la quale ha anche avuto un figlio, ma in passato è stato legato a Bianca Guaccero tanto che il gossip, proprio un paio di anni fa, aveva rilanciato parlando di un ritorno di fiamma. I due si sono innamorati quando lei aveva diciotto anni e stava facendo i primi passi nel mondo della televisione, e sono stati insieme per cinque anni fino a quando si sono lasciati proprio per via della gelosia di lei ma è rimasta comunque ‘una persona speciale’ per lui.

