Nicola Ventola e Dario Acocella, ex Bianca Guaccero/ “Avrei fatto molti più figli”

Bianca Guaccero e il matrimonio con Dario Acocella: 4 anni d’amore e una figlia

Nicola Ventola e Dario Acocella sono gli ex di Bianca Guaccero. Due amori importanti per la conduttrice, mamma di una splendida figlia nata proprio dal matrimonio con l’ex marito Dario Acocella. Quattro anni d’amore e di matrimonio tra la bellissima e bravissima conduttrice ed attrice e il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Dalla loro unione è nata anche una figlia di nome Alice. Ad un certo punto però qualcosa si è rotto tra i due che hanno deciso di separarsi. Dopo un inizialmente momento di difficoltà, la coppia oggi è riuscita a ricostruire un rapporto sereno come ha raccontato proprio la conduttrice negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin.

“Dopo quattro anni sono riuscita a trovare un equilibrio con il papà di Alice” – ha confessato l’attrice a Verissimo – Noi abbiamo tutelata la bambina sempre da tutto. Io e mio marito ci siamo separati quando lei aveva tre anni, abbiamo cercato di non farle vivere i momenti brutti però sai quello che mi fa soffrire? È che lei non potrà mai vivere quei momenti che invece io durante la mia infanzia ho vissuto, come guardare un film sul divano con mamma e papà”. Infine parlando proprio di figli ha precisato: “mettere al mondo un figlio devi stare bene. Avrei fatto molti figli, questo è un altro grande rimpianto”.

Bianca Guaccero e la storia con Nicola Ventola: dopo 5 anni…

Non solo l’ex marito Dario Acocella nella vita di Bianca Guaccero che in passato è stata legata anche a Nicola Ventola, ex calciatore italiano, classe 1978 sposato con la modella svizzera Kartica Luyet da cui ha avuto un figlio. Una storia d’amore lunga ed importante quella tra i due che sono stati legati per cinque anni.

I due erano molto giovani quando sono stati insieme e proprio l’ex campione di calcio, durante una ospitata nel programma Detto Fatto della stessa Guaccero, in collegamento telefonico ha ricordato la loro storia confessando: “era gelosa ma speciale. Non posso dire niente, perché stiamo parlando di tantissimo tempo fa. E’ speciale, e lo sarà sempre. Era molto gelosa, questo lo posso dire. Posso raccontare un aneddoto? Mi lanciò il vino rosso sulla camicia bianca, partì un bicchiere a Capri”.

