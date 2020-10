Nicola Vivarelli “Addio Uomini e donne lascio l’Italia”/ Ma forse non è proprio così!

Nicola Vivarelli “Addio Uomini e donne lascio l’Italia”, il giovane cavaliere pronto a tornare in mare ma..

Nicola Vivarelli non è nuovo ad eclatanti missioni (forse un po’ per raccogliere consensi e follower) e se nei mesi scorsi ha fatto la sua comparsa a Uomini e donne professando interesse per Gemma Galgani (e ottenendo in poco tempo una bella spunta blu su Instagram), adesso si è reso di nuovo protagonista dell’ennesimo annuncio social che ha lasciato tutti sconvolti. A quanto pare l’ex Sirius di Gemma Galgani è pronto a lasciare Uomini e donne e a lasciare l’Italia per volare ad Amsterdam e tornare sulle sue amate navi ma, a quanto pare, potrebbe non essere così. Nei giorni scorsi Nicola Vivarelli ha spiegato ai suoi fan sui social di essere pronto a tornare in nave: “Addio Italia! Ho preparato i bagagli. Partirò verso New York facendo scalo ad Amsterdam: per me è ora di riprendere i miei impegni e il mio lavoro in nave”.

Nicola Vivarelli e gli intoppi alla partenza, volo rimandato?

Nicola Vivarelli in realtà non è ancora partito e forse non lo farà prima di qualche giorno perché dopo l’emergenza da Coronavirus di nuovo in rimonta sembra proprio che qualcosa sia cambiato. Lui stesso nelle scorse ore nelle storie di Instagram ha spiegato: “Ciao ragazzi ci sono delle novità. Dovevo essere già dentro l’aereo direzione Amsterdam, eppure le valigie sono ancora in macchina. Praticamente referto medico negativo, tutto negativo…Arrivo al check in e mi chiedono questo swap test, il cui risultato arriva dopo 72 ore, ma io non ho ricevuto nulla. Per ora non parto per via di tutta questa situazione, forse nei prossimi giorni sì, vedremo quello che succede”. Forse questo no alla partenza lo riporterà nello studio di Uomini e donne o non rinuncerà al suo volo?



