Nicola Vivarelli e Giorgio Manetti all’Isola dei Famosi 2021?/ Dopo Gemma, Sirius…

Mentre continua il Grande Fratello Vip, si inizia già a pensare al prossimo reality di Canale 5. Il 2021 vedrà il ritorno dell’Isola dei Famosi, stavolta condotto da Ilary Blasi, e non mancano indiscrezioni su coloro che sbarcheranno non in Honduras ma alle Canarie. Il settimanale Nuovo Tv lancia un nome finora associato soltanto a Uomini e Donne: Nicola Vivarelli, anche noto come Sirius. Si tratta del cavaliere che tanto ha fatto discutere nella scorsa stagione per la sua richiesta di corteggiare Gemma Galgani nonostante abbia soltanto 26 anni. La loro frequentazione ha infatti creato non poche polemiche e tanta incredulità ma si è poi conclusa durante l’estate. Lui è tornato in studio e ha frequentato altre donne per poi lasciare il programma poche settimane fa. Ora per lui si parla di possibile partecipazione all’Isola il prossimo anno.

Giorgio Manetti all’Isola dei Famosi 2021? Sì, ma solo se…

E se un ex di Gemma Galgani non bastasse, pare sia in arrivo anche quello storico e ancor più noto Giorgio Manetti. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, oggi felice con la sua compagna Caterina, ha in effetti già svelato in diretta su RTL 102.5 News a Francesco Fredella di voler partecipare all’Isola dei Famosi ma solo per fare un percorso “selvaggio” come quello fatto qualche anno fa da Raz Degan. Quindi le possibilità che l’indiscrezione si concretizzi non mancano. I due ex della Galgani potrebbero effettivamente sbarcare in questa nuova avventure insieme. Con loro un ex gieffino che si è recentemente candidato come concorrente!



