Nicola Vivarelli e Veronica, Uomini e Donne/ Lite per Gemma Galgani, poi…

Nicola Vivarelli non nasconde il proprio entusiasmo per la conoscenza con Veronica. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, chiusa definitivamente la conoscenza con Gemma Galgani, si è tuffato a capofitto nella conoscenza con Veronica con la quale, dopo quattro appuntamenti, c’è stato anche un vero bacio. Tra Nicola e Veronica il feeling cresce sempre di più, ma non c’è ancora alcuna esclusiva tra i due. Il cavaliere 26enne, infatti, non ha ancora deciso se frequentare solo Veronica la quale non nasconde il proprio fastidio nei confronti delle continue intromissioni di Gemma Galgani. “Sono stanca di parlare di me, di te e di Gemma. Ogni volta che si parla di noi c’è sempre Gemma”, afferma decisa Veronica. “Tu hai offeso me, non Gemma e non me l’aspettavo da parte di una persona che m’interessa”, risponde Nicola. Dopo la discussione, però, tra i due è tornato il sereno.

NICOLA VIVARELLI E VERONICA, TRIANGOLO CON GEMMA GALGANI?

Nicola Vivarelli e Veronica formano un triangolo con Gemma Galgani? “Anche a me dà fastidio che Gemma s’intrometta tra noi, ma se mi dice qualcosa mi sento in dovere di rispondere“, dice Nicola. “Non m’intrometto mai, a meno che non ci siano offese nei miei confronti”, si difence Gemma. “Quando due persone sono qui al centro, sarebbe opportuno un po’ di rispetto da parte tua un po’ di rispetto”, afferma Veronica la cui posizione viene condivisa da Tina Cipollari. Di fronte ai battibecchi tra Veronica e Gemma, Nicola si alza e torna a sedersi al proprio posto scatenando la dura reazione di Veronica. “Io stavo rispondendo a Gemma per educazione e tu, per rispetto verso di me, dovevi restare seduto come ho fatto io l’altra volta“, aggiunge la dama. “Gemma basta, lascia vivere Nicola e non rovinare il rapporto tra due giovani. Stai facendo una magra figura”, commenta infine Tina.



