Nicola Vivarelli: “Gemma Galgani? Ecco perché non è con me”/ “L’ho invitata ma…”

Cos’è accaduto tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli? Sono tanti i fan di Uomini e Donne a chiedersi se la conoscenza tra la nota dama torinese e Sirius abbia avuto seguito dopo la fine del programma. Anche perché, dopo i primi giorni dall’inizio della pausa estiva per lo show, non sono arrivate ulteriori novità sulla coppia. Un dettaglio che ha fatto credere che fosse tutto già finito. Oggi però è Nicola a rompere il silenzio e svelare finalmente cosa sta accadendo con Gemma. Lo ha fatto di persona, su Instagram, con una serie di stories. “Vi domanderete come mai Gemma non sia con me… – ha esordito Sirius su Instagram – purtroppo a me dispiace molto di questa cosa. Ovviamente vorrei che Gemma fosse qui con me, sarebbe la prima cosa che vorrei.” ha spiegato il corteggiatore della Galgani.

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani: lui l’ha invitata, lei ha rifiutato!

Ma allora perché Nicola Vivarelli e Gemma Galgani non sono insieme in questi giorni? È ancora lui a spiegare: “Purtroppo, nonostante i ripetuti inviti si vede che non vuole venire. Più che invitare io non so che fare”, ha concluso l’Ufficiale di Marina. Parole, le sue, che additerebbero questa lontananza alla dama del trono Over. Sarebbero dunque veritiere le voci delle ultime settimane che hanno parlato di un allontanamento da parte della Galgani, causata dalla mancanza di fiducia nei confronti di Vivarelli. La storia, comunque, non ci sembra finita qui. Gemma e Nicola potrebbero presto far parlare di loro e chissà che un’intervista al Magazine di Uomini e Donne non spieghi a tutti i retroscena di questa divisione così improvvisa.



