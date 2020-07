Nicola Vivarelli “Mi contattano tante donne”/ “Evito tutte per rispetto di Gemma”

Nicola Vivarelli è ancora molto interessato a Gemma Galgani. Nonostante quest’estate li trova separati e non, quindi, vicini come lui si aspettava, Sirius ammette di pensare sempre alla dama di Uomini e Donne e di sentirne la mancanza. Lo ribadisce in un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, nel numero in edicola questa settimana, dove ammette in primis di avere un pensiero fisso: “È indelebile nella mia mente la prima volta che ci siamo visti dopo una lunga attesa, un incontro fatto di sguardi e scambi di emozioni. Mi sembrava di vivere una favola. Come dimenticare…” racconta Sirius, che torna a spiegare come la differenza d’età non influenzi affatto la sua voglia di conoscere la dama. “Sono stato fin dall’inizio spinto a conoscere Gemma non pensando alla differenza di età, ma guardando oltre. Sto apprezzando di questa nostra conoscenza la continua voglia che ho di confrontarmi con una donna più consapevole, con più esperienza e autostima.”

Nicola Vivarelli pensa solo a Gemma Galgani: “Evito tutte le tentazioni per lei”

Se Gemma Galgani si è allontanata in queste settimane, tante altre donne si sono avvicinate al bel Nicola che, tuttavia, continua a mantenere il suo pensiero ben puntato sulla dama di Uomini e Donne. “Capita spesso che venga contattato sui social o fermato quando esco, – ha ammesso Sirius – a tutti cerco di rispondere nella maniera più spontanea ma – a parte questo – resto fuori dalle tentazioni, evitando di frequentare locali notturni salvo un invito che ho ricevuto una sera in una discoteca versiliese. In questo momento sento la necessità di trascorrere serate più tranquille”. Nicola, dunque, evita tutte le altre donne, in primis proprio per la Galgani: “Mi tengo a distanza innanzitutto perché voglio essere coerente con me stesso, con la scelta che ho fatto e ovviamente anche per rispetto a Gemma. – ha sottolineato Sirius, per poi concludere – Solo nel caso la nostra conoscenza non dovesse sfociare in una relazione, allora comincerò a guardarmi intorno”.



