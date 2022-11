Nicola Vivarelli, Sirius di Uomini e Donne/ “Addio Marina Mercantile, farò l’attore”

Nicola Vivarelli, Sirius di “Uomini e Donne”, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Silvia Annicchiarico e Virginia Tschang e andata in onda nel pomeriggio di oggi, martedì 15 novembre 2022. Vivarelli ha in prima battuta ricordato la sua esperienza nel programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, sottolineando che “se potessi tornare indietro, rifarei altre mille volte quell’esperienza. Ho imparato tanto da Gemma Galgani, perché è una persona molto colta. Dopo di lei ho avuto altre frequentazioni, però non si è trattato di nulla di serio”.

Successivamente, Nicola Vivarelli alias Sirius ha effettuato un annuncio spiazzante in diretta: “Ho lasciato la Marina Mercantile. Devo tutto al mio lavoro e porterò sempre rispetto a quella divisa, che continuo ad amare. Quella professione mi ha dato tanto, mi ha consentito di girare molto e di rapportarmi con culture diverse. Oltre a questo, era anche un lavoro ben retribuito, ma sono arrivato a un certo punto della mia vita in cui mi sono chiesto se fosse veramente il mestiere che mi rendeva felice”.

NICOLA VIVARELLI, SIRIUS DI “UOMINI E DONNE”: “MOLTI MI POTREBBERO PRENDERE PER MATTO, MA IO HO SCELTO LA FELICITÀ”

Nel prosieguo della sua intervista a “Trends&Celebrities”, Nicola Vivarelli (o Sirius, se preferite) ha confessato che, dopo essersi posto l’interrogativo di cui sopra, ha compreso di “voler guardare verso altri orizzonti. Sogno da sempre di fare l’attore, quindi ho accantonato tutto per dedicarmi a questa nuova ambizione. Molti mi potrebbero prendere per matto, ma quando metti sul piatto della bilancia la felicità e i soldi, a un certo punto il piatto della felicità ti accorgi che pesa di più. Tuttavia – desidero precisarlo – qualora io volessi tornare al mio vecchio lavoro, non ci sarebbero problemi, non ho buttato via anni di sacrifici”.

In chiusura, Nicola Vivarelli “Sirius” ha riferito di avere intrapreso un percorso di studi nel settore della recitazione e che attualmente “mi sto preparando per alcune cose, chiaramente, nulla di cinematografico o televisivo, poiché sono agli inizi. Inoltre, sono anche fotografo e videomaker e sto lavorando anche su questi aspetti”.











