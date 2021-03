Nicola Vivarelli torna a Uomini e Donne/ “Ho il cuore libero. Gemma Galgani…”

Nicola Vivarelli torna ufficialmente ad essere un cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Dopo l’addio alla trasmissione per lavoro, Nicola torna a cercare l’amore nella trasmissione di Maria De Filippi. Nessuna possibilità, però, di rivederlo accanto a Gemma Galgani che ha risentito durante la sua assenza. Nicola, infatti, ammette di essere emozionato nonostante abbia già partecipato alla trasmissione ribadendo di non essere più interessato a Gemma se non come amica. Sulla sua decisione di tornare in trasmissione, Nicola ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine spiegando di essere pronto a cercare l’amore.

“Tra Gemma e me è rimasto un bel rapporto di stima e affetto; durante la mia assenza ci siamo sentiti per le festività e per informarci su come stavamo. Rivederla è stato senza dubbio molto piacevole, e il mio augurio per entrambi è di trovare il compagno/a che ci renda finalmente sereni”, ha detto il cavaliere.

NICOLA VIVARELLI PRONTO A TROVARE L’AMORE

Nicola Vivarelli ha voglia d’innamorati ed è pronto a rivivere nuovamente emozioni nel parterre del trono over di Uomini e Donne dove sono nate tante coppie che stanno ancora insieme felicemente. “Nel parterre femminile ho notato che ci sono nuove dame; sinceramente, nonostante siano di bella presenza, non hanno attratto la mia attenzione. Questo percorso a Uomini e Donne lo affronterò, come sempre, con la massima sincerità, in primis nei confronti di me stesso, poi delle eventuali corteggiatrici e del pubblico in generale. Ho il cuore libero e sono pronto a trovare la mia Giulietta“, ha spiegato Nicola. Il 26enne riuscirà a trovare la donna della sua vita?

