Nicola Vivarelli, Uomini e Donne/ Bacio con Veronica, ma arrivano nuove pretendenti

Bacio per Nicola Vivarelli e Veronica. Il cavaliere 26enne di Uomini e Donne sta continuando a frequentare Veronica con la quale, dopo il quarto appuntamento, è arrivato il bacio. “Per me esiste solo un tipo di bacio. Non faccio differenze tra bacio umido o secco”, spiega Nicola visibilmente preso da Veronica. Le parole di Nicola portano Gemma ad intervenire che esorta il suo ex pretendente a non lanciarle frecciatine. “Lei ha detto che io non esistevo più e non capisco perchè continua ad intromettersi nelle mie conoscenze“, aggiunge Nicola ricevendo i consensi di Veronica, del parterre, ma anche di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Un bacio che spinge sia Nicola che Veronica a portare avanti la conoscenza. “Sono davvero in imbarazzo perchè mio padre è un fan accanito di Uomini e Donne“, aggiunge la dama.

NICOLA VIVARELLI TRE VERONICA E NUOVE PRETENDENTI

Nonostante sia preso da Veronica, Nicola Vivarelli accetta di conoscere tre ragazze che hanno chiamato la redazione di Uomini e Donne per conocerlo. Tra le tre, Nicola decide di tenere solo una ragazza, Angelica. Una decisione che non piace a Veronica. “Non mi fa piacere anche perchè per me un bacio significa che c’è qualcosa in più, ma non posso vietargli di conoscere altre persone”, spiega la dama. “Così come io non posso vietare a te di conoscere altri uomini“, replica Nicola che poi balla con Angelica. Dopo l’addio a Gemma, Nicola continua la ricerca della donna della sua vita. Tra Veronica e Angelisa, riuscirà a trovare la donna della sua vita?



