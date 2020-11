NICOLA VIVARELLI, LITE CON VERONICA A UOMINI A DONNE/ Gemma attacca e balla con lui

Lite a Uomini e Donne tra Nicola Vivarelli e Veronica per Angelica, una ragazza giunta in trasmissione per conoscerla. “Non si sono incontrati per caso, ma si sono organizzati”, afferma Veronica in puntata mostrando il proprio fastidio. “Nonostante lei fosse uscita con un’altra persona, ho deciso di organizzare una serata romantica. Qualsiasi ragazza si sarebbe presentata, ma non perché mi sento il più figo del mondo, ma perché avevo organizzato qualcosa per lei”, spiega Nicola. “Quest’organizzazione la conosce solo lui perché sapeva benissimo che ero uscita con Aldo a cui avevo più volte detto no perché discutevo con Nicola e per me, in quel momento, era più importante chiarire con lui. Avendo saputo che sarebbe uscito con Angelica, sono uscita con Aldo. Tu sei stato il primo a sminuire il bacio avendo anche accettato la presenza di Angelica”, replica duramente Veronica. “Lei mi piaceva parecchio, ma a 35 anni certi atteggiamenti non dovrebbe averli”, attacca Nicola. “Tu vuoi relazionarti con donne più grandi di te, ma non sei in grado di farlo. Scendi sul piante terra perché stai volando troppo alto”, sbotta la dama. Gemma s’intromette accusando Veronica di essersi concessa anche un ballo più intimo con Paolo pur uscendo con Nicola. Quest’ultimo, così, chiude definitivamente con Veronica e balla proprio con Gemma (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

NICOLA VIVARELLI CHIUDE CON VERONICA A UOMINI E DONNE

Nicola Vivarelli torna al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata odierna del dating show di canale 5 regalando un colpo di scena. Dopo aver chiuso con Gemma Galgani, il 26enne aveva cominciato a frequentare Veronica con cui le cose stavano andando a gonfie vele. Tra i due, infatti, c’era stato anche un bacio e, da entrambe le parti, c’era l’intenzione di continuare a vedersi. Tuttavia, nelle scorse puntate, a causa delle intromissioni di Gemma Galgani, tra Nicola e Veronica ci sono state delle incomprensioni che li hanno portati ad allontanarsi. Nella puntata in onda oggi, tuttavia, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, ci sarà un clamoroso colpo di scena che porterà Nicola a chiudere definitivamente con Veronica.

NICOLA VIVARELLI CHIUDE CON VERONICA A UOMINI E DONNE

La decisione di Veronica di non presentarsi ad una cena organizzata da Nicola Vivarelli sarà al centro della nuova puntata di Uomini e Donne. La dama si mostrerà visibilmente infastidita nei confronti di Nicola che è uscito anche con Angelica. Non avendo alcuna intenzione di dividere le sue attenzioni con altre dame, Veronica ha preferito rinunciare alla cena scatenando la dura reazione di Vivarelli. Come anticipano le talpe del Vicolo delle News, infatti, Nicola annuncerà di voler chiudere definitivamente la frequentazione con Veronica e, a sorpresa, si riavvicinerà a Gemma Galgani ballando con lei. Il gesto di Nicola scatenerà la dura reazione di Veronica? Cosa dirà, invece, Tina Cipollari? Punterà il dito contro Nicola o contro Gemma? Lo scopriremo tra pochissimo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA