Nicola Vivarelli, Uomini e Donne/ “Con Veronica non c’è stato un bacio, ma…”

Nicola Vivarelli sempre più protagonista del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver animato la prima parte della nuova stagione del dating show di canale 5 con le sue durissime discussioni con Gemma Galgani che ha deciso di chiudere definitivamente il rapporto con lui non tollerando alcuni suoi atteggiamenti, Nicola ha deciso di restare nel parterre per conoscere altre donne. Non avendo trovato in Valentina Autiero la sua donna ideale, sta uscendo con Veronica che ha deciso di uscire solo con Nicola rinunciando alla conoscenza con Moreno che aveva abbandonato il trono classico per poter conoscere lei. Una conoscenza, quella tra Nicola e Veronica che sta andando via e sta rendendo felice il giovane cavaliere. “Rispetto alla prima uscita c’è stato un ulteriore avvicinamento anche se non c’è stato alcun bacio”, spiega Nicola.

NICOLA VIVARELLI, TRE NUOVE DAME PER LUI A UOMINI E DONNE

Per Nicola, poi, arrivano in studio tre nuove dame che chiedono di poter corteggiare Nicola. “Lucia, ho 33 anni. Vengo da Milano, ma sono siciliana e ho una figlia di 13 anni. Sono una donna forte, ambiziosa e testarda. Sono venuta qui perchè ho visto una puntata, a maggio, e mi è piaciuta la tua galanteria”, dice la prima ragazza. “Io sono Sabrina, ho 27 anni e vengo da Napoli e mi è piaciuto il modo in cui sei andato avanti con Gemma senza dare importanza al giudizio della gente”, dice seconda pretendente di Gemma. Carmela, mamma di una ragazza di 14 anni. Arriva da Napoli e chiede di poterlo corteggiare e di avere la possibilità di poterlo conoscere. Nicola, però, decide di mandarle a casa non avendo interesse per Sabrina e non volendo conoscere Lucia e Carmela avendo già dei figli.



