Nicola Vivarelli, Uomini e Donne/ Corteggia Valentina Autiero, ma Gemma Galgani…

Nicola Vivarelli è davvero interessato a Valentina Autiero? il 26enne corteggiatore di Uomini e Donne, dopo la decisione di Gemma Galgani di chiudere, ha cominciato a guardarsi intorno dando così una possibilità a Valentina Autiero. La dama di Roma non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Nicola che, tuttavia, con il suo atteggiamento, scatena non solo la rabbia della Autiero, ma anche la decisione di Gemma Galgani. Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Valentina ammette di essere stata delusa dall’atteggiamento di Nicola. Valentina avrebbe fatto volentieri un’esterna con Nicola, uscendo anche a cena con lui, cosa che, tuttavia, non è accaduta e, in puntata, la dama non nasconde il proprio fastidio nei confronti del Vivarelli che, tuttavia, scatena anche la gelosia di Gemma.

NICOLA VIVARELLI TORNA DA GEMMA GALGANI?

La gelosia di Gemma Galgani nei suoi confronti spinge Nicola Vivarelli a definire l’atteggiamento della dama “ridicolo”. Nonostante tutto, però, quando Maria De Filippi annuncia l’arrivo di quattro donne che hanno scritto alla redazione di Uomini e Donne per conoscerlo, Nicola rifiuta l’incontro perchè è convinto di dover ancora portare rispetto a Gemma. Il 26enne tenterà di riconquistare la fiducia della dama di Torino? Nelle scorse puntate del dating show di canale 5, Nicola e Gemma hanno dato vita ad un duro confronto nel corso del quale Nicola ha accusato Gemma di prendere tutti in giro e di non essere interessata a nessuno, se non alla sedia che occupa da anni. Continuerà a pensarla così o avrà cambiato idea? Lo scopriremo nel corso della puntata.



