Nicola Vivarelli, Uomini e Donne/ Esce con Veronica, ma corteggia Angelica…

Nicola Vivarelli si guarda intorno e non resta in panchina nella nuova puntata di Uomini e Donne. Il 26enne cavaliere del trono over continua ad ammirare la bellezza non solo delle donne del parterre over, ma anche quella della corteggiatrice del trono classico. Dopo aver provato a conoscere Selene, la corteggiatrice di Davide Donadei che, non vedendo un reale interesse da parte del tronista pugliese nei suoi confronti, l’ex pretendente di Gemma Galgani ha messo gli occhi anche su Angelica. Nicola, dunque, sarà coinvolto in un nuovo triangolo amoroso? Con Veronica, il rapporto ha basi più stabili. La dama e il cavaliere sono già usciti insieme e tra i due c’è stato un feeling immediato che Veronica non ha sentito nei confronti di Moreno, un corteggiatore del trono classico che si era dichiarato per lei. Tra Veronica e Angelica, dunque, Nicola sceglierà la prima?

NICOLA VIVARELLI TRISTE SUI SOCIAL?

Nicola Vivarelli, dopo aver cercato un confronto con Gemma Galgani, chiuso il capitolo dedicato alla dama di Torino, si è tuffato in nuove conoscenze. Se nello studio di Uomini e Donne appare sereno e felice, sui social, tira fuori la sua vena malinconica. “Non mi sono mai chiesto perché scattassi delle foto. In realtà la mia è soltanto una battaglia disperata contro l’idea che siamo tutti destinati a scomparire. Vorrei fosse possibile impedire al tempo di scorrere, lo so, è pura follia…ma sono sicuro che non c’è cosa più bella che racchiudere certi momenti in una piccola cornice, in grado di immortalare un attimo di gioia destinato a scomparire. Il mondo è a colori, la realtà è in bianco e nero”, ha scritto sotto l’ultima foto pubblicata su Instagram. Sarà un riferimento ad una situazione che sta vivendo?





