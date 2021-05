Nicola Vivarelli, Uomini e Donne/ “Ho provato a baciare Eleonora e lei si è…”

Nicola Vivarelli chiude la stagione di Uomini e donne con il confronto con Eleonora, una ragazza giunta in trasmissione esclusivamente per conoscerlo. Nel corso dell’ultima puntata trasmessa il 28 maggio, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Nicola ed Eleonora. Il giovane cavaliere e la dama, dopo essersi conosciuti, sono usciti quattro volte e tra i due, le cose, vanno a gonfie vele. “Stiamo bene insieme. E’ una bella persona. Ridiamo, scherziamo e parliamo molto, anche di argomenti importanti. Abbiamo parlato della sua famiglia e della mia e ho intenzione di andare avanti”, spiega Nicola. “E’ una bellissima persona, è un galantuomo e anche con Gemma si è comportato benissimo“, aggiunge Eleonora che, esattamente come Nicola, vuole continuare a conoscerlo.

Nicola Vivarelli ed Eleonora, bacio a Uomini e Donne

Tra Nicola Vivarelli ed Eleonora ci sono stati anche dei baci. “Ho provato a baciarla e lei, all’inizio, si è un po’ tirata indietro. Poi, però, ci siamo baciati”, racconta Nicola. Eleonora spiega di non essere abituata a baciare subito il ragazzo che sta conoscendo aggiungendo, però, di essersi lasciata andare nel corso dell’ultimo appuntamento. Entrambi, dunque, confermano l’intenzione di conoscersi ancora. La frequentazione, tuttavia, continuerà lontano dalla trasmissione. L’estate farà esplodere l’amore tra i due? Con Uomini e Donne ufficialmente in pausa, per scoprire cosa accadrà tra Nicola ed Eleonora, sarà necessario aspettare settembre quando il programma di Maria De Filippi tornerà ufficialmente in onda.

