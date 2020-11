Nicola Vivarelli, Uomini e Donne/ Notte di fuoco con Veronica? Lei nega…

Nicola Vivarelli torna al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata in onda oggi per regalare un clamoroso colpo di scena. Dopo essere approdato in trasmissione come corteggiatore di Gemma Galgani, il 26enne ha conquistato l’affetto del pubblico che, ora, è sempre più curioso di conoscere gli sviluppi delle sue frequentazioni. Nella scorsa puntata, dopo il rifiuto di Veronica di presentarsi a cena perchè infastidita dal suo appuntamento con Angelica, nella puntata odierna, ci sarà un clamoroso colpo di scena tra il cavaliere e la dama del trono over. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Nicola ha annunciato la sua partenza per lavoro. Prima di lasciare l’Italia, però, Nicola ha deciso di confrontarsi con Veronica. Il tutto è accaduto sotto casa della dama e tra i due ci sarebbe stato un incontro più intimo.

NICOLA VIVARELLI E IL MISTERO DELLA NOTTE DI FUOCO CON VERONICA

Cos’è successo tra Nicola Vivarelli e Veronica dopo la decisione del cavaliere del trono over di Uomini e Donne di chiudere definitivamente la conoscenza? La verità verrà a galla nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5. Nicola, al centro dello studio, racconterà di aver sentito l’esigenza di chiarire con Veronica raggiungendola a casa sua. Tra i due ci sarebbe stato non solo un bacio, ma una vera notte d’amore. La versione di Nicola, però, sarà smentita da Veronica. L’atteggiamento della dama, però, sorprenderà non solo il resto del parterre, ma anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Veronica, infatti, non si arrebbierà pur negando le parole di Nicola. Quale sarà, dunque, la verità? Lo scopriremo nella nuova puntata.



