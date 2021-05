Nicola Vivarelli, Uomini e Donne/ Nuove conoscenze per il cavaliere?

Nicola Vivarelli protagonista della nuova puntata di Uomini e donne in onda oggi, mercoledì 26 maggio? Non ci sono anticipazioni intorno all’appuntamento odierno con la trasmissione di canale 5, ma non è da escludere la presenza di Nicola al centro dello studio. Il giovane cavaliere è tornato in trasmissione per cercare l’amore e sono diverse le donne arrivate in studio per conoscerlo. Finora, tuttavia, non ha ancora trovato la persona giusta anche se, Maria De Filippi, in una delle ultime puntate trasmesse, ha parlato di un bacio tra Nicola e la ragazza che sta frequentando. Vivarelli, però, non è mai stato al centro con la ragazza in questione. Quel momento arriverà proprio oggi o la stagione si concluderà senza amore per Nicola?

Nicola Vivarelli e lo scontro con Isabella Ricci

Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa ieri, Nicola Vivarelli è stato anche il protagonista di una discussione con Isabella Ricci. Quest’ultima ha avuto un confronto con Gemma Galgani nel corso del quale non sono mancate le frecciatine. Nicola ha difeso Gemma scatenando la reazione di Isabella che, tra le righe, ha fatto intuire di non aver mai creduto al suo interesse nei confronti della dama di Torino. Contro Nicola si è scagliata anche Tina Cipollari. Come si concluderà, dunque, la stagione di Uomini e Donne per Nicola Vivarelli? Il giovane cavaliere riuscirà a trovare la donna della sua vita in queste ultime puntate? Per scoprirlo non ci resta che aspettare l’inizio della puntata.

