Nicola Vivarelli, Uomini e Donne/ “Penso ancora a Gemma Galgani. Spero di…”

Nicola Vivarelli, ufficiale sulle navi da crociera, ormai passa più tempo in mare che sulla terraferma. Dopo qualche mese nello studio di Uomini e Donne, il ragazzo è tornato al suo lavoro principale ma non esclude di poter tornare nel programma di Canale 5. Raggiunto a bordo di una nave da Uomini e Donne Magazine, Nicola ha parlato della sua vita sentimentale, su cui ha molto riflettuto nell’ultimo periodo: “Al momento il mio cuore é libero, desideroso di trovare una compagna stabile… Fino a ora non sono riuscito a instaurare una vera relazione, o forse non I’ho desiderato tanto come in questo momento. Mi rendo purtroppo conto che non è semplice un rapporto a distanza…”. Nonostante abbia lasciato il programma ormai da qualche mese, Nicola è rimasto in buoni rapporti con alcuni ex colleghi di Uomini e Donne, soprattutto con Gianluca De Matteis e Matteo Ranieri.

Nicola Vivarelli: pronto a tornare a Uomini e Donne per Gemma Galgani?

Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Nicola Vivarelli ha frequentato la storica dama Gemma Galgani, nonostante la grande differenza di età (44 anni). La scorsaestate, tuttavia, la coppia si è allontanata e al rientro nello studio Nicola ha iniziato una conoscenza con Veronica. A Uomini e Donne Magazine, Nicola ha confessato di non pensare più a Veronica, mentre non può dire la stessa cosa della dama torinese: “A Gemma sì, certo che ci penso. È stato un percorso che non dimenticherò. Per i bei momenti passati insieme, le belle chiacchierate e per ciò che ho imparato da lei, la rispetto e ci sono molto affezionato. Spero di rivederla al mio rientro”. Nelle scorse settimane si è anche parlato di sua partecipazione all’Isola dei famosi 2021, ma Vivarelli ha smentito le voci: “Ho visto solo qualche post dove parlavano della mia partecipazione a L’Isola dei Famosi. Sinceramente non ne so nulla e non ho ricevuto nessuna chiamata in merito”.



