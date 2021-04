Nicola Vivarelli, Uomini e Donne/ Single da tempo, manda a casa 2 ragazze: Gemma…

Nicola Vivarelli è tornato ufficialmente a Uomini e Donne per cercare l’amore. Dopo aver lasciato il programma per lavoro, il giovane cavaliere che ha conquistato la popolarità corteggiando Gemma Galgani nella scorsa puntata, ha voglia di vivere una storia d’amore con donne più vicine alla sua età. Nel corso della puntata in onda oggi, giovedì 1° aprile, Nicola è stato invitato da Maria De Filippi a raggiungere il centro dello studio per conoscere due ragazze che hanno chiamato la redazione per poter conoscere esclusivamente Nicola. Vivarelli, però, dopo averle fatte parlare, ha deciso di mandarle a casa non essendo stato colpito fisicamente. “Purtroppo non trovo interesse per nessuna delle due”, afferma Nicola. “ho voglia di conoscere una persona che veramente mi possa piacere”, spiega Nicola le cui parole scatenano la polemica in studio.

Aldo, nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ "Mio figlio è un fan di Gemma Galgani"

NICOLA VIVARELLI NELLA BUFERA: LE PAROLE DI GIANNI SPERTI

Nicola Vivarelli ribadisce di dare importanza al primo impatto per poter dare il via ad una vera conoscenza. Le parole di Nicola scatenano così la reazione del parterre di Uomini e Donne. “Non ho un prototipo di donna. Dipende da quello che una ragazza mi trasmette”, aggiunge ancora Nicola. “Quando si presenta una ragazza, se provo un minimo d’interesse estetico allora vado avanti”, aggiunge ancora Nicola. “Quindi per Gemma hai provato un interesse estetico?“, chiede Gianni Sperti. “Gemma la conoscevo già perchè sapevo che tipo di donna era. Con una ragazza decido di approfondire una conoscenza se c’è un’attrazione fisica”, ribatte Nicola. “Se sei una persona che si base sull’aspetto fisico, vuol dire che per Gemma hai provato qualcosa”, dice ancora Gianni. “Gemma la conoscevo e mi aveva preso già“, dice ancora Nicola. “Ma cosa ti avevo preso? Siamo stati quattro mesi a conoscerci. Poi hai detto che vuoi qualcosa di diverso e con queste due ragazze hai una buona occasione”, commenta Gemma. “Ti sei sempre mostrato come una persona che va oltre, in questo caso ti sei fermato all’aspetto fisico e questo fa strano”, conclude Sperti.

LEGGI ANCHE:

Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ Pazzo di Vanessa ed Eugenia? Tra le...Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata oggi, 1 aprile: Gianni e Tina furiosi con Gemma

© RIPRODUZIONE RISERVATA