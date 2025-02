NICOLA ZINGARETTI OGGI A ONOREVOLI CONFESSIONI

Nicola Zingaretti è il nuovo ospite di Laura Tecce a “Onorevoli confessioni“, il programma di Rai 2 che mostra lati inediti e privati dei rappresentanti della politica italiana. Ad esempio, l’ex segretario del Partito Democratico ha parlato anche del rapporto con la moglie Cristina Berliri, da cui ha avuto due figli. “Io ero innamorato di questa ragazza e per la prima volta sì, abbiamo confessato l’un l’altro questo amore. È impressionante perché io ricordo come fosse ieri, quell’istante“, ha raccontato, come mostrano le anticipazioni diffuse dalla trasmissione. I due si sono lasciati più volte, ma si sono sempre ritrovati: forse erano destinati a stare insieme e a costruire una famiglia.

Cristina Berliri, chi è la moglie di Nicola Zingaretti/ "Ci siamo lasciati spesso, ma viviamo d'amore"

“Destino? Evidentemente, non lo so“, ha aggiunto Nicola Zingaretti, che parlando dell’amore per Cristina Berliri fa riferimento a un incontro di anime. “Abbiamo avuto, tutte e due, anche altre bellissime occasioni di poterci costruire delle vite e poi ci siamo sempre rincontrati“. L’ex governatore del Lazio e la moglie si conobbero, infatti, giovanissimi, al liceo e dopo vari tira e molla si sono sposati.

SANITÀ/ "70 ospedali chiusi e 10mila posti letto in meno, è questo il risanamento proposto dal Pd?"

IL RAPPORTO TRA NICOLA E LUCA ZINGARETTI

Per quanto riguarda la carriera politica di Nicola Zingaretti, è stato governatore del Lazio dal 2013 al 2022, anni durante i quali è stato anche segretario del Pd. Ma è stato anche europarlamentare, attività che ha ripreso con le elezioni dell’anno scorso, e presidente della Provincia di Roma. Se Nicola ha scelto la carriera politica, il fratello Luca invece quella dell’attore. Entrambi, infatti, sono volti noti, ma per motivi e attività diverse, mentre la sorella Angela, dirigente di banca, non lo è.

Eppure, sono poche le occasioni pubbliche in cui sono apparsi insieme, proprio a protezione di un legame familiare che li unisce, nonostante le professioni li portino spesso a essere distanti. In qualche intervista passata, l’ex governatore del Lazio parlando del fratello ha spiegato che Luca da ragazzo mostrava posizioni più radicali e intransigenti delle sue, che invece era più morbido. Ma lo aveva anche descritto come più atletico e seduttore di lui.

Luca Zingaretti, chi è marito Luisa Ranieri: "Lontano dalla famiglia"/ "Con lei amore difficile perchè..."

Ora sono entrambi papà di figlie femmine: Nicola di Agnese e Flavia, mentre il fratello, che è legato sentimentalmente alla collega Luisa Ranieri, lo ha reso zio di Bianca ed Emma. Chissà se quando si ritrovano parlano di politica: lui sui social in un’occasione rivelò che tendono a confrontarsi su famiglia, vita e futuro, ma sarà davvero così?