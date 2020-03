NICOLA ZINGARETTI, COME STA?/ Video, coronavirus “Ho avuto due giorni di febbre alta”

Come sta Nicola Zingaretti? Sono stati in tanti in questi giorni a chiedersi quali fossero le condizioni del segretario del Pd, risultato positivo al coronavirus, come annunciato sui social. Dopo dieci giorni dal video in cui affermava di aver contratto il Covid-19, è stato lo stesso governatore a voler aggiornare gli italiani e i suoi sostenitori. Queste le sue parole: “Ciao a tutte e a tutti! Io sono ancora in isolamento a casa, ho avuto per un paio di giorni la febbre alta, ora sto un po’ meglio, ho iniziato la terapia antivirale e combattiamo”. Il volto di chi ha perso qualche ora di sonno – le occhiaie più presenti rispetto al solito a conferma di questa impressione – ma dopotutto Nicola Zingaretti sembra aver superato la fase più critica da quando ha contratto il contagio. L’augurio, come per tutti i contagiati, è che possa tornare al più presto alla vita di sempre.

NICOLA ZINGARETTI, “HO AVUTO DUE GIORNI DI FEBBRE ALTA”

Nel messaggio pubblicato sui suoi canali social, Nicola Zingaretti non solo ha fornito delle news sulle sue condizioni di salute, ma anche approfittato per esprimere tutta la sua gratitudine nei confronti degli operatori sanitari, in prima linea nel fronteggiare questa emergenza. A tal proposito il segretario dem ha dichiarato:”Volevo dire di nuovo grazie a tutte le operatrici e gli operatori della sanità che stanno dando il massimo, grazie alla squadra della Regione nel Lazio stiamo costruendo e va avanti il rafforzamento della Rete per far fronte a ogni evenienza. Guardate le immagini delle strutture aperte e che stiamo attivando: Spallanzani, Columbus Gemelli, a Casal Palocco, Eastman Policlinico Umberto I, PTV Torre 8. Lo so che è dura. Continuiamo a stare a casa ma è importante sapere che siamo impegnati per vincere anche questa sfida. A presto!”.





