Nicola Zingaretti da Maurizio Costanzo/ “Cena con Renzi o Di Maio? Anche col diavolo”

Maurizio Costanzo riapre il palcoscenico per la sua ormai tradizionale intervista politica all’inizio del suo MCS, e dopo Renzi, Meloni, Di Maio e Berlusconi torna in Mediaset il Segretario del Pd Nicola Zingaretti. Nel pieno della crisi Ilva, con i disastri del maltempo che vedono urgere l’intervento del Governo e con i casi Mes e Manovra 2020, il leader dem proverà a giostrarsi tra i tantissimi punti “caldi” sia interni al Partito Democratico che nello stesso Governo Conte-2, mai così sotto pressione come in questi giorni. Zingaretti torna in tv dopo la kermesse di tre giorni a Bologna “Tutta un’altra storia” dove ha modificato alcune parti dello statuto per lanciare un partito “più a sinistra” e vicino al Labour che non alla Socialdemocrazia tedesca (cui invece si ispirava l’ex Segretario Renzi). Rilanciando i temi dello Ius Soli e dei Decreti Sicurezza da abbattere, nelle ultime giornate si è aggiunta ai già suddetti problemi anche la polemica tutta interna al Governo sull’asse Pd-Di Maio, il quale si è detto «sconcertato» dagli slogan del Pd nel pieno della crisi Ilva, maltempo e Manovra. Nel consueto incrocio-scambio tra temi politici e più di “costume”, Zingaretti alla domanda secca di Maurizio Costanzo su un eventuale invito a cena da Renzi o Di Maio per porre fine alle liti interne al Governo replica così: «Un invito a cena di Renzi? Certo che accetto. E anche Di Maio. La politica non si basa sulla paura di dialogare con gli altri. Anzi, il contrario. Io vado a cena anche col diavolo se è utile..». In una lunga intervista al Corriere della Sera ieri il Governatore del Lazio aveva già richiamato i leader del Governo Conte-2 per una rinnovata concordia da trovare al più presto: «La manovra finanziaria ha un’anima. Il governo ancora no. E se non la trova rischia. Tra tweet, post e rivendicazioni può finire come nel film Wargames, giochi di guerra. Alla fine non ci sono vincitori. In questo caso ce ne sarebbe uno ma non dentro la maggioranza: Salvini».

NICOLA ZINGARETTI E LA “SVOLTA” A SINISTRA DEL PD

Una “svolta” a sinistra, con più “sardine” e meno “renziani” è quello che ha richiamato Zingaretti da Bologna (a dir la verità senza trovare il pronto consenso dei ragazzi scesi in piazza contro Salvini ma anche contro tutti i partiti “tradizionali”): al Maurizio Costanzo Show, nella puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5, il Segretario Pd ha ricordato come «La forza che difende prima le persone: deve essere questa l’identità del Pd, troppe si sono sentite sole negli ultimi anni. La solitudine crea sfiducia e uccide la speranza. La cosa più pericolosa è la frase ‘tanto non c’è niente da fare». Davanti però al richiamo-scontro alzato da Renzi con Italia Viva sulla necessità di intervenire con maggior forza e coraggio nella prossima Manovra di Bilancio, Zingaretti ha “richiamato” quanto già aveva spiegato la sera prima il Ministro dell’Economia Gualtieri a Otto e Mezzo, «Troppe liti, non si può governare insieme da avversari: se qualcuno si illude adesso di fare la corsa da solo, e in modo strumentale, gli italiani lo puniranno». Parlando poi del tema più scottante del momento, ovvero la crisi dell’ex Ilva, Zingaretti fa un altro appello al Governo e, indirettamente, agli alleati del Movimento 5 Stelle: «Non bisogna permettere in alcun modo che Arcelor se ne vada, in queste ore ci sono segnali positivi, si riapre un dialogo, secondo me insistendo così si può risolvere. L’Italia non deve dividersi anche sull’Ilva».

