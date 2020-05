Nicola Zingaretti: “Governo dia i soldi promessi!”/ “Presto riaprirò bar e negozi”

Pubblicità

Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico e presidente della Regione Lazio, non ha dubbi: “La prossima settimana saremo pronti ad adottare le linee guida delle riaperture delle attività commerciali”. In seguito al documento sottoscritto ieri dalla Conferenza delle Regioni e illustrato ufficialmente dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, anche Zingaretti ha voluto fare sapere che “le date saranno legate agli esiti del monitoraggio epidemiologico che ci darà la ‘curva’ nella nostra regione”. Insomma, l’Italia si è divisa l’autonomia in… 20 (tante quante sono le regioni che compongono lo Stivale) e ora il Lazio valuterà quando concedere il via libera, che, precisano i vertici locali, sarà in linea “con gli esiti del monitoraggio della curva epidemiologica di concerto con il Governo. Valuteremo settimana per settimana cosa aprire. Bar, esercizi commerciali, stabilimenti balneari torneranno a essere fruibili, ma solo quando sarà garantita la piena sicurezza per tutti. Voglio riaprire ed evitare che poi si debba chiudere di nuovo”.

NICOLA ZINGARETTI: “IL GOVERNO SI AFFRETTI A EROGARE SOLDI”

Nel corso della videoconferenza nella quale ha parlato delle possibili date di riapertura delle attività commerciali nel Lazio (“Non escludo nulla, ma assicureremo ai cittadini che tutte le nostre scelte sono prese con cognizione di causa”), Nicola Zingaretti ha puntato il dito contro il premier Giuseppe Conte e la sua squadra di ministri, sottolineando la necessità che tutt’Italia ha di disporre al più presto di nuova e fresca liquidità per fare fronte alla grave crisi economica che sta flagellando il nostro Paese. “La vera svolta che serve è far arrivare i soldi promessi alle imprese e la cassa integrazione ai lavoratori che ne hanno diritto – ha commentato Zingaretti –: il Governo insieme ai nuovi provvedimenti deve affrontare subito queste due vere priorità e criticità del momento. Il fattore tempo è fondamentale per dare credibilità a tutto e salvare la nazione. Per ricostruire fiducia e dare speranza agli italiani ora vanno dati segnali concreti”. Nei prossimi giorni, a proposito delle questioni finanziarie sollevate da Zingaretti, si dovrebbe sapere qualche dettaglio ulteriore.



