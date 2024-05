Nicola Zingaretti: “Ho avuto un tumore”/ “Era un melanoma, per fortuna l’ho tolto”

A “Un giorno da pecora” è intervenuto l’ex segretario del Pd Nicola Zingaretti che si presenta alle prossime elezioni Europee 2024: pensi di parlare di politica e invece, come capita nelle cose umane, viene fuori altro, qualcosa che non ti aspetti, di assolutamente personale. Zingaretti ha confessato in diretta di aver avuto un tumore maligno, un melanoma, e di essersi fatto operare subito. Lo ha scoperto, come capita a molti in realtà, quasi casualmente, grazie a un controllo di routine che lo ha letteralmente salvato. Motivo per cui la prevenzione, anche in Italia, deve diventare buona prassi per tutti, soprattutto per i cittadini sopra una certa soglia di età: un monito, una sorta di appello che l’ex segretario Pd ha voluto far suo ed estendere a tutti i radioascoltatori. Chiuso lo scoop sulla sua malattia, Zingaretti si è buttato a testa bassa sulle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024 che lo vedono come candidato: “Se superiamo FdI mi tingo in diretta di voi una ciocca di capelli, quelli che mi sono rimasti almeno, di rosso”.

Nicola Zingaretti: “Europee? Possiamo superare Fratelli d’Italia”

Nicola Zingaretti è positivo in vista delle elezioni europee 2024 così tanto da essersi ormai convinto che il suo partito possa brillantemente superare Fratelli d’Italia che dopo una ubriacatura iniziale ora è entrata in un trend di decrescita perché la gente non è soddisfatta di come questo Governo sta lavurando. Il politico ne è certo e a differenza della sua segretaria di Partito Elly, lui non si dimetterà ma è deciso a trasferire armi e bagagli a Bruxelles perché il Zingaretti Sto arrivando! bene che le partite vere nei prossimi 5 anni si giocheranno in Europa e non in Italia, è lì che si decideranno i nostri destini.

Agli elettori, intanto, il candidato del Pd ha fatto una promessa: mai con i partiti di destra in Europa e alla trasmissione “Un giorno da Pecora”, infatti, ha dichiarato: “Non siamo disporsi ad allearci con Giorgia Meloni e perché loro hanno il vizietto di voler distruggere l’Europa”.











