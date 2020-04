Nicolai “Alessandra Celentano? Me ne frego di ciò che dice”/ Attacco dopo Amici 2020

Pubblicità

Nicolai Gorodiskii ci ricasca e, in un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram, punta il dito contro Alessandra Celentano che gli ha sempre preferito il collega Javier. Il ballerino di Amici, dopo aver ricevuto un video in cui una bambina accenna dei passi di danza mentre guarda una delle sue coreografie, si lascia andare ad un lungo sfogo ringraziando, tuttavia, i fans per il regalo che gli hanno fatto. “È per questo che ballo io: per far ballare i ragazzi, emozionare e credere che si può perché si può davvero” – scrive il ballerino – “Nonostante tutte le difficoltà uno si alza sempre, ragazzi, credetemi… Voi non sapete quante botte ho presso io nella mia vita ma sono felice e sempre più forte ma sempre con Dio e la fede…”, ha aggiunto Nicolai che poi nel suo lungo discorso ha tirato in ballo anche la Celentano.

Pubblicità

NICOLAI CONTRO ALESSANDRA CELENTANO: “NON SONO IRRISPETTOSO, MA ME NE FREGO”

Nicolai Gorodiskii ribadisce di ballare non per apparire perfetto agli occhi della gente e di non dare peso alle parole di gente “come la Celentano, infatti non è che sono irrespetuoso ma propio non me ne frega di quello che dice lei”, scrive il ballerino di Amici 2020. Nicolai, inoltre, sottolinea che le parole della Celentano non lo avrebbero aiutato a crescere come, invece, hanno fatto altri insegnanti con cui ha studiato. “Non è come quando un insegnante ti aiuta a crescere artisticamente come tutti gli insegnanti che ho avuto per fortuna. Io non sarei quello che sono adesso senza tutti i miei Maestri che adoro e a cui voglio bene con tutto il cuore, e sono grato e non ho mai pagato una lira perché i miei non avevano soldi… Ma gente che ti butta me…a non lo accetto”, ha concluso tornando sul suo rapporto con gli insegnanti ad Amici 2020.





© RIPRODUZIONE RISERVATA