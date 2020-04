Nicolai Gorodiskii: “non sono raccomandato”/ “Non conoscevo Amici e Maria De Filippi”

Nicolai Gorodiskii torna a parlare di Amici 2020 e risponde a chi, durante la permanenza nel talent show di canale 5, l’ha accusato di aver conquistato la finale solo per la raccomandazione di Maria De Filippi. Il ballerino, dopo aver fatto molto discutere per il suo atteggiamento nella scuola che, a tratti, è apparso presuntuoso, risponde agli haters con un lungo post pubblicato su Instagram. Nonostante i numerosi scontri con l’insegnante Timor Steffens, Nicolai è riuscito a conquistare la finalissima del serale di Amici 2020 colpendo i giudici esterni con il suo talento. Molti haters, però, l’hanno più volte accusato di essere un raccomandato ed oggi, a rispondere a tale accusa, è proprio il ballerino. “Ho letto pure un altro messaggio che diceva ‘raccomandato da Maria’: lei non mi poteva parlare tanto perché sennò la gente avrebbe pensato che sono raccomandato – ha raccontato sul suo profilo Instagram –. Quindi niente, ragazzi, io con tutto il cuore vi dico che avevo deciso all’ultimo momento di fare Amici e, con tutto il rispetto, non conoscevo Amici e non sapevo chi fosse Maria”, ha spiegato Nicolai in un post fiume pubblicato su Instagram.

NICOLAI: “AD AMICI HO IMPARATO QUANTO SIA IMPORTANTE IL PUBBLICO”

Nicolai ha sempre sperato di poter vincere Amici 2020, ma pur non essendo riuscito a portare a casa la vittoria, il ballerino spiega di aver imparato tante cose nella scuola più famosa d’Italia. “Non ho vinto Amici, ma ho capito cosa mi è mancato: avere il pubblico a casa dalla mia parte e anche essere più umile perché avvertivo che la gente non guardava più la mia danza, solo i momenti in cui esplodevo”, ha scritto ancora ricevendo messaggi di sostegno e ammirazione. In un video successivo, poi, ha spiegato di aver dovuto cancellare qualche post dal suo profilo che, durante la sua partecipazione al talent show aveva affidato ad un suo amico il quale, però, essendo impegnato con il lavoro e la famiglia, ha affidato la gestione del profilo all’ex fidanzata di Nicolai che afferma di essere rimasto spiazzato dalla cosa. I fans, però,





© RIPRODUZIONE RISERVATA