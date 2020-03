Nicolai Gorodiskii/ Sarà il vincitore del circuito di ballo? “Sono il top” (Amici 2020)

Nicolai sarà il vincitore del circuito del ballo di Amici 2020? Inutile dire che lui lo spera e che questa sera si giocherà il tutto per tutto per riuscirci. Già in settimana ha parlato di questo con i suoi insegnanti in sala dicendosi pronto allo scontro finale con il suo rivale non senza scontri. Per tutta la settimana il ballerino ha avuto modo di andare contro Javier a cominciare dall’arrivo in casetta di Rudy Zerbi sconvolto parole che il cubano ha usato nei suoi confronti. Nicolai ha fatto notare al professore che le scuse di Javier non erano sincere e che spesso in queste settimane lo ha sentito dire qualcosa contro di lui. Ancora una volta il cubano si è rivoltato contro il rivale dandogli del pazzo e del bugiardo ma le cose non sono molto cambiate visto che, qualche giorno dopo, Nicolai si è visto recapitare un video con un guanto di sfida sulle note de Lo Schiaccianoci.

IL GUANTO DI SFIDA LANCIATO DA JAVIER

In un primo momento sembrava pronto a dire no invitando Javier ad esibirsi sul Lago dei Cigni nel serale di Amici 2020 in onda questa sera ma alla fine ha accettato sia per quanto riguarda la variazione e sia per quel che riguarda il contemporaneo, una prova che potrebbe metterlo a rischio visto che è fuori dalla sua zona comfort. Anche le parole di Luciano Cannito, che con la sua Var è entrato in casetta per far notare le differenze nelle esibizioni di venerdì scorso, hanno spinto Nicolai a dire la sua affermando: “Io mi sono esibito al 50% delle mie possibilità, era un po’ sconcentrato perché prima di era esibito Javier, stavo pensando ad altro mentre ballavo. Io posso fare meglio e mi sforzerò di far vedere a tutti che sono molto più forte di Javier tecnicamente”.

NICOLAI IN LACRIME PER LA MAMMA

Il sorriso di Nicolai per la sfida e la fatica di Javier ad accettare questo dualismo, ha lasciato spesso il posto alle lacrime in questa settimana. Il ballerino ha voluto riascoltare la lettera della mamma e si è lasciato andare alle lacrime raccontando qualcosa della sua infanzia difficile passata lontano da casa. La sorella ha raccontato alla madre di averlo visto molto triste e lei gli ha ricordato delle passeggiate al parco, delle preghiere fatte con il padre e della sua voglia di danzare e così lui ha rivelato: “Io ho fatto il ballerino perché lei mi ha mandato a danza, mi piace farlo, lo sento nel cuore. Non ero triste, piangevo per la felicità di sentirla. Ai miei genitori gli voglio bene, io quando potrò gli aiuterò, non mi pento di niente, sono quello che sono per tutto quello che ho fatto”.



