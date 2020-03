Nicolai Gorodiskii/ Settimana silenziosa puntando alla finale ma… (Amici 2020)

NICOLAI GORODISKII ARRIVERA’ IN FINALE AD AMICI 2020?

Forte dei giudizi dei giudici e di Eleonora Abbagnato, Nicolai Gorodiskii ha affrontato al massimo della serenità la settimana ad Amici 2020 dimenticando anche, in parte, la sua rivalità con Javier. I due hanno fatto pace in diretta venerdì scorso dandosi virtualmente la mano sul palco del serale e strappando il biglietto verso la semifinale di questa sera ma sembra che con quel gesto si siano quasi scambiati la vita nella scuola. Nicolai era sempre solitario e restio a passare del tempo con i suoi compagni e invece adesso è cambiato pranzando con gli altri e trovandosi spesso in loro compagnia. Javier invece è sparito nel nulla parlando di una profonda crisi per via del timore di dover uscire e perdere tutto ad un passo dalla realizzazione del suo sogno. Inutile dire che il suo ex rivale lo trova un po’ falso nel suo atteggiamento e pronto a fare così solo per farsi notare.

NICOLAI GORODISKII PRONTO AD ESPLODERE CONTRO JAVIER?

Nicolai Gorodiskii è davvero convinto di poter vincere Amici 2020. In questi giorni si è molto calmato rispetto all’inizio e sta puntando tutto sull’effetto simpatia. Si presenta sempre a lezione, lavora con i professionisti sempre con il sorriso e accetta anche le correzioni. In questi giorni ha messo insieme diverse coreografie e non solo di classico ma anche di modern e contemporaneo cercando di lavorare al massimo soprattutto insieme a Giuliano Peparini che spesso si è complimentato con lui. Cosa diranno giudici e professori su di lui quando tornerà ad esibirsi? Venerdì scorso la Celentano gli ha preferito Javier e ad un certo punto ha ammesso di aver dato al cubano 10 e solo 7 a lui ma non lo abbiamo sentito lamentare, almeno non in casetta. Cosa ne sarà di lui questa sera? Riuscirà davvero ad affrontare Javier per la categoria ballo ottenendo il suo premio e poi arrivando dritto in finale?



