Nicolai Gorodiskii/ “Sono innamorato di Vanessa Incontrada!” (Amici 2020)

NICOLAI GORODISKII VINCITORE DI AMICI 2020?

Che sia proprio Nicolai Gorodiskii la sorpresa di questo Amici 2020? Potrebbe essere. Il ballerino è arrivato proprio come un fulmine a ciel sereno facendo storcere il naso a tutti, prima ai ragazzi e poi al pubblico a casa che lo ha trovato sempre arrogante e un po’ troppo sopra le righe. Nicolaii è andato contro la scuola, poi contro i ballerini e anche contro gli stessi insegnanti rei di poter fare poco per lui. Pian piano poi le cose sono cambiate. Sfuriata dopo sfuriata, il ballerino è tornato al suo posto mettendo da parte il suo carattere un po’ difficile soprattutto con il suo arrivo in casetta. Nicolai ha ammesso di avere una corazza e proprio in settimana, parlando con i ragazzi rimasti in casetta con lui, si è lasciato andare un po’ alle confidenze: “Io sono così per quello che ho sofferto a lavoro. Prima parlavo sempre con tutti, raccontavo le mie cose ma poi tutti se ne approfittavano e per questo sono diventato così. Qui siete tutti buoni, mi piace”. Gaia Gozzi si è complimentato con lui definendolo una bella persona e invitandolo ad essere sempre così perché poi alla fine le persone cattive si sentiranno “delle me*de” ad approfittarsi di lui.

NICOLAI GORODISKII PAZZO DI VANESSA INCONTRADA!

Non cambia idea su Nicolai Gorodiskii la bella Vanessa Incontrada. Giudice di Amici 2020, l’attrice non ha mai nascosto la sua preferenza per lui. Vanessa Incontrada trova Nicolaii davvero ad un livello superiore, molto elegante ed espressivo quando balla tant’è che questa settimana gli ha fatto avere il suo ultimo giudizio in casetta:”Ti mando un bacio grande, sei un ragazzo molto speciale, l’ho capito fin dall’inizio. Sapevo che dietro quello scudo si nascondeva tutto quello che hai tirato fuori nel Serale. Sono felice perchè avevo intuito bene. Mucha m**da”. Lui ha subito ringraziato la sua Vanessa Incontrada al grido di: “Sono innamorato di te!” e poi ha subito continuato: “Tutte le donne sono come i fiori, ma tu quanto sei bella Vanessa. Le tue parole mi hanno toccato il cuore”. A quanto pare il ballerino è lanciatissimo per questa finale di questa sera con al fianco il suo neo amico Javier Rojas, alla fine però arriverà il momento dello scontro, come finirà? Nicolaii porterà a casa la vittoria del circuito ballo e quella finale di questa edizione?



