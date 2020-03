Nicolai/ Non si presenta a lezione: sarà squalificato dal programma? (Amici 2020)

Nicolai è uno dei ballerini – concorrenti protagonisti della seconda puntata del serale di Amici 2020 in onda venerdì 6 marzo in prima serata su Canale 5. La presenza del il ballerino è ancora incerta per via di un possibile provvedimento disciplinare preso dalla produzione del programma e dagli stessi professori a causa del comportamento di Nicolai che ha deciso di saltare le lezioni di danza classica. La condotta del ballerino è messa sotto giudizio dall’intero cast del talent show di Maria De Filippi che non gradirebbe il comportamento del ragazzo. Nicolai, infatti, ha saltato ancora una volta le lezioni di danza classica preferendo restare in camera a dormire; in realtà il ragazzo ha giustificato l’assenza ai prof dicendo di avere un fortissimo mal di testa. La situazione è degenerata visto che anche Javier ha saltato la lezione di danza e proprio come Nicolai rischia di essere squalificato dalla scuola di Maria De Filippi.

Nicolai: “non piace nessuno qua dentro dei ragazzi di Amici”

Per via del loro comportamento ingiustificato Nicolai e Javier sono stati richiamati dalla produzione e solo durante la seconda puntata del serale di Amici 2020 scopriremo il futuro dei due ballerini. Intanto all’interno della casetta i due ballerini si sono confrontati sulla loro possibile esclusione dalla scuola. Se Nicolai si è giustificato dicendo di avere un forte mal di testa, Javier ha detto di avere un dolore al piede, ma la sua giustificazione non è stata considerata da Nicolai che ha prontamente replicato al ballerino chiedendogli come riuscisse a ballare, ma non presentarsi a lezione. La situazione è degenerata quando il ballerino ucraino ha toccato il viso del compagno che poco dopo ha raccontato tutto a Talisa: io e Nicolai rischiamo l’eliminazione perché non abbiamo fatto lezione. Sono andato anche col dolore”. Non solo, il ballerino si è lasciato andare anche a delle confidenze su Nicolai dicendo: “secondo me lui è matto”. Intanto nella casa Nicolai ha avuto un momento di difficoltà e si ritrovato da solo in giardino: “A me non piace nessuno qua dentro dei ragazzi, nel senso che non mi trovo bene con nessuno perché non si salva nessuno. Ho sentito tutti parlare male di me in hotel, per sbaglio, quelli che non me l’hanno detto in faccia. Una cosa è dire le cose che penso ma io non ho detto: “Tu sei brutto“. Ha detto che sono brutto, che sono una brutta persona e io non sono una brutta persona”.

