Nicolai/ Vanessa Incontrada lo loda ma in casetta è caos! (Amici 19)

Settimana complicata per Nicolai che spesso e volentieri abbiamo visto sciogliersi in lacrime ad Amici 19 per i più disparati motivi. Il ballerino non ha un carattere facile e lo abbiamo capito sin dai suoi primi minuti nella scuola ma adesso le cose si fanno via via più complicate per lui soprattutto adesso che si avvicina a grandi passi il nuovo serale in onda questa sera. Mancano tre settimane alla finalissima e i ragazzi si giocano il tutto per tutto e il carattere di Nicolai è diventato ancora più aspro almeno secondo i suoi coinquilini. Il ballerino ha ricevuto i complimenti di Vanessa Incontrada che lo trova un talento puro, capace di unire espressività e tecnica e tenere bene il palco. Lo stesso pensiero è quello di Alessandra Celentano che lo trova superbo e completo e adesso che sta andando a lezione senza fare più capricci da divo le cose non potranno che migliorare ma in casetta l’atmosfera non cambia.

NICOLAI DISCUTE CON JAVIER AD AMICI 19

Nicolai ha fatto presente a Javier che lui non arriverà mai al suo livello e non sarà mai un ballerino da prima fila e che per questo è scappato da Cuba per cercare fortuna altrove. Javier non è d’accordo e inveisce contro il collega. I due se ne sono dette di tutti i colori e alla fine anche Giulia Molino ha deciso di intervenire accusando Nicolai di non essere il ragazzo umile che dice se si comporta in questo momento. Anche con la cantante è nata una discussione che è finita in malo modo ma alla fine il ballerino ha deciso di chiudersi fuori in giardino per parlare da solo con le telecamere continuando a ribadire il suo punto di vista: “Se glielo dicono tutti che non è un ballerino completo sarà vero!”. Subito dopo le lacrime non sono mancate visto che si è ritrovato da solo seduto al tavolo a cenare mentre tutti gli altri lo hanno fatto insieme. L’unica a prendere le difese di Nicolai è stata Nyv convinta che lui continui a rispondere in questo modo ma vuole solo dire temi importanti e profondi. Forse ha davvero problemi di comunicazione?

