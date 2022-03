Chi è Nicolas Bovi, l’ex di Beatrice Valli?/ dal calcio al grande schermo

Chi è Nicolas Bovi e in che raporti è con Beatrice Valli?

Nicolas Bovi è stato per ben tre anni il fidanzato di Beatrice Valli, prima che lei iniziasse la sua storia d’amore con Marco Fantini, ed insieme hanno anche avuto il loro primogenito, Alessandro Bovi; ma chi è l’ex della giovane influencer? Nicolas è un ex calciatore di

Nicolas Bovi, ex Beatrice Valli/ "Sarà sempre la mamma di Alessandro"

29 anni, sin da piccolo aveva una forte passione per il calcio finché non ne ha fatto il suo mestiere, debuttando nel 2012 con il Cagliari, in serie A. Quando lui e Beatrice hanno interrotto la loro relazione, i due hanno continuato ad avere un buon rapporto ed a rimanere in contatto per il bene di Alessandro ed ancora oggi la situazione appare tale. Dopo la partecipazione di Beatrice al programma di Uomini e Donne a solo due anni dalla loro rottura, Nicolas ha avuto in principio molto da ridire nonostante lui stesso, in passato fosse stato fidanzato con uno dei volti di uomini e donne: Jennifer Casula, ex corteggiatrice di Ivan Gonzalez ed ex fidanzata di Stefano Laudoni. L’apparente delusione della madre di suo figlio alla trasmissione gli ha però portato molta visibilità ed anche notevoli esperienze lavorative nel mondo della moda e in quello dello spettacolo…

Nicolas Bovi, ex Beatrice Valli a Uomini e Donne/ Giovanna Abate: "mi fa paura che.."

Nicolas Bovi, dal calcio al grande schermo: l’esperienza a Uomini e Donne e Temptation Island

Attualmente Nicolas, è passato dal lavoro calcistico a quello di influencer, vantando circa 119mila followers sul suo profilo Intagram. La

visibilità avuta grazie al percorso dell’ex Beatrice Valli a Uomini e Donne lo ha portato non solo ad avere più notorietà sui social e ma anche a partecipare a programmi come Temptation Island e lo stesso Uomini e Donne, in principio da lui criticato. Nel 2019, prima del lockdown il ragazzo aveva sceso le scale dello studio di Uomini e Donne per corteggiare Giovanna Abate, che aveva deciso di tenerlo come corteggiatore nonostante non si fosse sentita molto colpita da lui; terminata questa esperienza televisiva, poco dopo ha partecipato come tentatore a Temptation Island, il noto reality allora condotto da Filippo Bisciglia, avvicinandosi a Katia Fanelli, anch’essa nel reality, da fidanzata. Attualmente Nicolas è lontano dai riflettori del grande schermo ma è molto attivo sui social, dove posta spesso scatti insieme al figlio ed i rapporti con la ex Beatrice e con il suo compagno Marco Fantini, continuano ad essere buoni soprattutto grazie all’amore condiviso dai tre per il piccolo Alessandro.

Beatrice Valli, ex di Nicolas Bovi/ Il figlio Ale, la rottura e la ritrovata serenità

