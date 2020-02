Nicolas Bovi, ex Beatrice Valli a Uomini e Donne/ Giovanna Abate: “mi fa paura che..”

Nicolas Bovi, l’ex fidanzato di Beatrice Valli, padre del suo primogenito Alessandro, tenta di trovare l’amore vero a Uomini e Donne esattamente come l’ex compagna. Beatrice è felicemente fidanzata con Marco Fantini da cui sta per avere la seconda figlia dopo la nascita della piccola Bianca. Un amore, il loro, nato proprio nello studio di Uomini e Donne. Nicolas Bovi sarà altrettanto fortunato con Giovanna Abate? Nella nuova puntata del trono classico, Nicolas si è presentato a Giovanna che ha deciso di tenerlo pur non essendo stata colpita subito da lui come invece è accaduto con Sammy Hassan che si è fatto notare sia per l’aspetto fisico che per i modi eleganti e signorili. Nonostante tutto, però, la tronista ha deciso di non fermarsi alla prima impressione anche se ha ammesso di essere spaventata dalla sua paternità.

NICOLAS BOVI CORTEGGIATORE DI GIOVANNA ABATE A UOMINI E DONNE: “MI SPAVENTA IL FATTO CHE ABBIA UN FIGLIO”

Nicolas Bovi, 27 anni di Reggio Emilia, si è presentato a Giovanna Abate come un ragazzo molto sensibile svelandole subito di avere un figlio di sette anni. “L’ho avuto molto giovane” – afferma Nicolas che poi aggiunge – “cerco una donna che mi regali tante emozioni. Sono un ragazzo sensibile, dolce e mi piace affrontare i problemi con calma”, aggiunge. Giovanna, nonostante i dubbi, decide di conoscerlo prima di decidere se eliminarlo o meno. “Fai prima a dire che li tieni tutti invece di perdere tempo con questi tavolini”, sbotta Tina. Giovanna, però, puntualizza: “mi preoccupa il fatto che tu abbia un figlio perchè la cosa è impegnativa, ci sono tante responsabilità. Non è un deficit averlo, solùno io che ho 25 anni e magari sono piccola, però ne riparliamo”. Nicolas Bovi, dunque, riuscirà a conquistare Giovanna Abate?

© RIPRODUZIONE RISERVATA