Nicolas Bovi, ex Beatrice Valli/ “Sarà sempre la mamma di Alessandro”

Nicolas Bovi è l’ex compagno di Beatrice Valli nonché padre del primo figlio Alessandro. Classe 1993, Nicolas si è fatto conoscere dapprima come calciatore professionista e successivamente nel mondo del gossip per via della sua storia d’amore con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Una storia d’amore importante quella tra Nicolas e Beatrice che si sono amati per circa tre anni coronata anche dalla nascita di un bambino: Alessandro. Poi la coppia ha deciso di lasciarsi pur mantenendo sempre un buon rapporto, nonostante la decisione di qualche anno fa di Beatrice di partecipare come corteggiatrice al programma televisivo Uomini e Donne. Proprio nel dating show di Canale 5 la Valli ha incontrato Marco Fantini, il tronista che non solo l’avrebbe scelta, ma con cui si è poi costruita una bellissima famiglia. Oggi Nicolas e Beatrice sono molto legati e vivono un rapporto di genitori molto maturo e sereno, anche se in passato il calciatore parlando proprio della partecipazione della sua ex a Uomini e Donne ha dichiarato: “Da padre ho accusato il colpo, sono sincero. Sfido chiunque a non esserlo. Ma l’importante è che Ale stia bene. Marco è un bravissimo uomo e un bravissimo papà, avrà sempre la mia stima per come si occupa di mio figlio quando non è con me. Auguro a lui e a Bea tutto il bene del mondo”.

Nicolas Bovi: “con Beatrice Valli un rapporto normalissimo”

Dopo la fine della loro storia d’amore Nicolas Bovi e Beatrice Valli sono rimasti in ottimi rapporti come confermano le parole del calciatore ed ex tentatore di Temptation Island. “Io e Bea abbiamo un rapporto normalissimo e maturo per il bene del piccolo” – ha precisato il calciatore – “tutto si fa sempre in base alle esigenze del figlio. Lei è una grande donna e una grande madre, ma non provo più niente nei suoi riguardi. Anche con Ludovica ed Eleonora Valli ho sempre avuto un bel rapporto, adesso non mi capita di vederle spesso”. Infine Nicolas ha anche parlato della nuova vita di Beatrice Valli che ha ritrovato l’amore e felicità tra le braccia di Marco Fantini con cui ha avuto due figli e presto convolerà a nozze. “Beatrice per me sarà sempre la mamma di Alessandro” – ha precisato l’ex concorrente di Temptation Island sottolineando – “non sono geloso della sua nuova vita. L’invidia è una delle cose più brutte che si possano provare. Posso solo dire che se lei è felice non può che farmi piacere”.



