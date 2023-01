Nicolas Bovi, ex compagno di Beatrice Valli/ “Grande donna e una grande madre”

Nicolas Bovi e l’amore per Beatrice Valli

Nicolas Bovi è l’ex marito di Beatrice Valli. Un amore importante quello nato tra l’ex calciatore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che sono stati insieme per tre anni. Dalla loro relazione è nato anche un figlio di nome Alessandro. Ma chi è l’ex compagno della influencer, oggi felicemente sposata con Marco Fantini. Nicolas è un ex calciatore professionista che ha debuttato nel 2012 con la maglia del Cagliari. La sua fama però non è tanto legata al pallone, ma al gossip proprio per la sua relazione con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Tra i due c’è stato un grande amore poi terminato con la Valli che decise di andare ad Uomini e Donne per corteggiare Marco Fantini. Oggi tra i due ex i rapporti sono buoni come ha precisato lo stesso ex calciatore: ” io e Bea abbiamo un rapporto normalissimo e maturo per il bene del piccolo. Tutto si fa sempre in base alle esigenze del figlio. Lei è una grande donna e una grande madre, ma non provo più niente nei suoi riguardi. Anche con Ludovica ed Eleonora Valli ho sempre avuto un bel rapporto, adesso non mi capita di vederle spesso”.

Una separazione non è mai facile, ma Nicolas Bovi su Beatrice Valli hanno cercato sempre di mantenere un rapporto sereno per il bene del figlio Alessandro. “Non è facile e sinceramente nemmeno mi sarei aspettato questo rapporto, ma ripeto in queste situazioni bisogna sempre e solo pensare al bene de piccolo. Le altre sono tutte stupidate” ha confessato l’ex calciatore che ha speso parole di grandissimo affetto per l’ex compagno.

“Lei non la dimenticherò mai… sarà sempre la mamma del mio piccolo” – ha detto Nicolas che ha dovuto anche accettare che il figlio Alessandro andasse a vivere con Beatrice e il compagno Marco Fantini. Una scelta non facile come ha rivelato l’ex calciatore: “da padre ho accusato il colpo, sono sincero. Sfido chiunque a non esserlo. Ma l’importante è che Ale stia bene. Marco è un bravissimo uomo e un bravissimo papà, avrà sempre la mia stima per come si occupa di mio figlio quando non è con me. Auguro a lui e a Bea tutto il bene del mondo”.

