Nicolas Bovi, ex fidanzato Beatrice Valli/ Chi è? Nuovo tentatore a Temptation Island

Nicolas Bovi è un tentatore della nuova edizione di Temptation Island 2019, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia da lunedì 24 giugno in prima serata su Canale 5. Il bel calciatore sarà nel viaggio delle fidanzate e cercherà di conquistare le attenzione di una delle concorrenti di questa edizione. Sulla carta Nicolas ha tutto quello che potrebbe piacere ad una donna: basta guardare le sue foto sul suo seguitassimo profilo Instagram per rendersi conto che le ragazze di Temptation ne avranno di tentazioni al villaggio! Fisico statuario, sguardo sexy e grande passione per la palestra e per le donne, Nicolas è conosciuto anche per essere l’ex compagno di Beatrice Valli, ex corteggiatrice e scelta di Marco Fantini di Uomini e Donne.

Nicolas Bovi, ex di Beatrice Valli: “Marco Fantini è un bravissimo uomo”

Una storia d’amore importante quella vissuta tra Nicolas Bovi e Beatrice Valli visto che i due hanno avuto un bambino di nome Alessandro, che la mamma Bea chiama Alle. Una separazione non facile considerando alcune dichiarazioni fatte dal calciatore su Instagram. Nicolas, infatti, ha risposto alle curiosità di alcuni follower che gli hanno chiesto del rapporto con la ex Beatrice Valli e del rapporto con il figlio Alessandro. Naturalmente non è mancata la domanda su Marco Fantini, ex tronista e attuale compagno della ex Beatrice. “Da padre ho accusato il colpo, sono sincero. Sfido chiunque a non esserlo. Ma l’importante è che Ale stia bene” ha detto il tentatore di Temptation Island 2019, che su Marco Fantini ha speso solo parole di grande stima: “Marco è un bravissimo uomo e un bravissimo papà, avrà sempre la mia stima per come si occupa di mio figlio quando non è con me. Auguro a lui e a Bea tutto il bene del mondo”.

Nicolas Bovi: “Beatrice Valli è una grande donna”

Dopo la fine della storia d’amore con Beatrice Valli, Nicolas Bovi ha mantenuto un ottimo rapporto sia con la ex fidanzata che con le sorelle Ludovica ed Eleonora. “Io e Bea abbiamo un rapporto normalissimo e maturo per il bene del piccolo. Tutto si fa sempre in base alle esigenze del figlio” – ha detto il calciatore precisando – “lei è una grande donna e una grande madre, ma non provo più niente nei suoi riguardi”. Infine ha parlato anche delle sorelle di Bea: “anche con Ludovica ed Eleonora Valli ho sempre avuto un bel rapporto, adesso non mi capita di vederle spesso”. Ora non resta che conoscerlo meglio come uomo – tentatore all’interno della nuova edizione di Temptation Island 2019!



