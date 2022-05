Nicolas, dal cinema a L’isola in tv/ “Ora do importanza alle cose che contano di più”

Per Nicolas arriva una sorpresa del mentore, Fausto Brizzi

A questo punto l’opinionista a bordo campo, Vladimir Luxuria ammette il cambiamento di Nicolas: “Tu sei cambiato, partivi come il meno televisivo di tutti, finalmente ti lasci andare, diventi attore principale dei dissapori”. E Vaporidis deve il suo cambiamento anche al confronto in tv con i compagni di avventura: ” Lo devo a Edoardo, Carmen, Guendalina… al confronto con tutti loro. È un me cambiato in meglio, sto meglio. Ora sono pronto alle critiche”. Ma non è finita qui. Perché per Nicolas Vaporidis arriva il videomessaggio di Fausto Brizzi, il regista che ha scelto l’attore ai provini per Notte prima degli esami, il primo “sliding doors” (porta scorrevole di svolta) nella vita del naufrago di oggi: “Io c’ero anche quando le telefonate c’erano meno. Anche quando ti sei chiesto ‘Un attore può fare L’isola dei famosi’?”. Nicolas ha detto sì alla chiamata de L’isola dei famosi 2022 e lo deve a Fausto: “Fausto è stato una figura importante. Ho imparato da lui tante cose. Ci siamo allontanati ma ci siamo sempre sentiti. E lui mi ha detto ‘ vai, non ti preoccupare’. È stata la spintarella per venire qua”.