Nicolas e Francesco, figli Manila Nazzaro e Francesco Cozza/ Lei: “sono il mio tutto”

Nicolas e Francesco sono i figli di Manila Nazzaro nati dal matrimonio con Francesco Cozza. La concorrente del Grande Fratello Vip 2021 è legatissima ai suoi bambini che considera il suo tutto e che ha ama alla follia. La famiglia è sempre stata importantissima per la ex Miss Italia cresciuta in una famiglia dove l’armonia e l’amore erano il pane quotidiano. La Nazzaro nel 2015 si è sposata con Francesco Cozza: un matrimonio d’amore da cui sono nati i due figli Francesco Pio e Nicolas. Nel 2007 però il matrimonio naufraga a causa di un tradimento. Una botta fortissima nella vita di Manila Nazzaro che tramite i social ha scoperto il tradimento del marito.

“Ho vissuto una grande depressione. Una sorta di lutto. Mi sono data tante colpe. Non è facile ammettere il fallimento del matrimonio per una donna del Sud come me. Nella mia famiglia nessuno si era mai separato prima” – ha raccontato la ex Miss Italia su Instagram ha scoperto l’esistenza di un’altra famiglia nella vita del marito.

Manila Nazzaro: “Ho fatto da madre e da padre ai miei figli”

“Eravamo in fase di separazione” – ha detto Manila Nazzaro che ha precisato- “ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità”. Un dolore immenso con Manila che ha sottolineato: “non ha tradito me, ma la famiglia. Non mi è stato vicino nemmeno durante la malattia. Ho fatto da madre e da padre ai miei figli”. Per fortuna oggi i figli sono sereni e vivono questa separazione dei genitori senza paure. La ex Miss Italia parlando proprio del matrimonio con l’ex Francesco Cozza ha raccontato: “sono diventata Miss Italia a 21 anni, a 22 anni ho conosciuto Francesco. Dopo 4 anni ci siamo sposati”.

Una bella storia d’amore quella nata tra i due con la conduttrice che ha sottolineato come da questo amore e matrimonio siano nati due figli che considera il suo tutto. Oggi per fortuna Manila Nazzaro e l’ex marito hanno un rapporto molto più disteso anche se non bellissimo, ma la ex Miss Italia ha precisato: “c’è tanta buona volontà. Il senso di rabbia mi è passato. Non accetto però che si dica che ho trascurato la famiglia per seguire il mondo dello spettacolo”.



