Nicolas e Francesco Pio Cozza, figli Manila Nazzaro/ “Mi hanno bacchettato quando…”

Nicolas e Francesco Pio Cozza, sono i figli di Manila Nazzaro, quelli nati dal suo rapporto con l’ex marito Francesco Cozza. Dopo il successo di Temptation Island Vip sulla sua vita si sono di nuovo accesi i riflettori e lo stesso è successo anche con la sua storia con il noto calciatore calabrese e anche sui suoi figli, Francesco Pio (14 anni) e Nicolas (8 anni). Lei stessa in un’intervista a Vero Tv ha rivelato che i suoi figli non hanno gradito alcune cose andate in onda a Temptation ma non tanto i suoi problemi con Lorenzo e nemmeno i momenti in cui ha tirato fuori la verità sul suo rapporto con il loro padre bensì quando l’hanno vista molto vicina ai single pronta a spalmare crema in ogni parte del loro corpo: “Mi hanno simpaticamente massacrata e rimproverata di aver ballato troppo e spalmato troppe creme”.

Nicolas e Francesco Pio Cozza, figli Manila Nazzaro, chi sono?

In più occasioni Manila Nazzaro ha avuto modo di parlare anche dei suoi figli, Nicolas e Francesco Pio, e come è stato per loro crescere insieme dopo l’addio (e la guerra) tra i loro genitori ammettendo di aver fatto per loro sia da padre che da madre. In particolare, a C’è tempo per ha spiegato: “Noi siamo tutte Wonder Woman, nel momento delle necessità tiriamo fuori una forza e una carica che non sapevamo di avere. Si sono stati momenti di sconforto nel crescere i figli da sola, il maschietto tende ad avere una prevaricazione sulla mamma, ma io sono tosta in questo”. Manila Nazzaro ammette di essere stata fortunata e di averli cresciuti sempre con il sorriso insegnando loro il rispetto. A loro due avrebbe potuto unirsi anche un altro figlio nato dall’amore di Lorenzo Amoruso ma un doloroso aborto ha rovinato il loro sogno.

