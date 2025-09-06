La provocazione di Nicolas Maduro ai danni degli Stati Uniti: doppio sorvolo del cacciatorpediniere Dunham da parte degli aerei venezuelani

È alta tensione fra gli Stati Uniti e il Venezuela, fra Nicolás Maduro e il presidente Donald Trump. Per la seconda volta negli ultimi due giorni l’esercito venezuelano ha fatto sorvolare con i propri aerei militari la USS Jason Dunham, il cacciatorpediniere della Marina a stelle e strisce, attualmente in acque internazionali vicine al Sud America. A confermarlo sono stati i funzionari del Dipartimento della Difesa, parlando con CBS News e descrivendo l’azione come “un gioco del pollo”.

Secondo quanto riferito dal Dipartimento della Difesa – che, tra l’altro, Trump ha ribattezzato “Dipartimento della Guerra” – il caccia che avrebbe sorvolato l’imbarcazione militare sarebbe un F-16, che avrebbe volato sopra il Dunham nella notte di giovedì. Non è chiaro se il velivolo fosse armato o meno, ma in ogni caso il gesto è stato ritenuto assolutamente ostile, soprattutto tenendo conto della tensione già pregressa fra le due nazioni.

Il cacciatorpediniere lanciamissili Aegis non ha ovviamente risposto alla provocazione, nonostante l’aereo si trovasse nel raggio d’azione della nave e quest’ultima avrebbe potuto ingaggiarlo e, molto probabilmente, abbatterlo. L’episodio, come detto in apertura, si era già verificato nella giornata di giovedì e, in quel caso, erano stati due i caccia ad aver sorvolato il Dunham nelle prime ore della mattina.

NICOLAS MADURO PROVOCA GLI USA: “MOSSA ALTAMENTE PROVOCATORIA”

Secondo quanto riferito dal Pentagono, si tratterebbe di una “mossa altamente provocatoria” che “era stata progettata per interferire con le nostre operazioni antinarcoterrorismo”. Il Dunham fa parte di una flotta di navi da guerra americane inviate nella regione nelle ultime settimane, con l’obiettivo di supportare operazioni contro le organizzazioni criminali, narcos e terroristi, attive in zona.

Il presidente Donald Trump, commentando la vicenda nella giornata di ieri, aveva spiegato: “Direi che sarebbero nei guai”, soffermandosi sulla possibilità che il Venezuela avesse provocato ulteriormente il Dunham dopo il primo intervento. “Se volano in maniera pericolosa, direi che… voi o i vostri capitani potete decidere cosa fare”, sono state le parole del presidente degli Stati Uniti, rivolgendosi direttamente al segretario alla Difesa Pete Hegseth e al generale Dan Caine, presidente dello Stato Maggiore Congiunto.



NICOLAS MADURO PROVOCA GLI USA: AMERICANI A CACCIA DI NARCOS

Prima della provocazione di Maduro, la Casa Bianca aveva fatto sapere che, nella giornata di martedì, l’esercito americano aveva attaccato un’imbarcazione di presunti narcotrafficanti venezuelani, causando la morte di undici persone. Secondo l’amministrazione Trump, si trattava di una barca gestita dalla gang Tren de Aragua, una delle numerose bande che gli Stati Uniti hanno inserito nella loro black list.

In ogni caso, la mossa provocatoria del Venezuela non ha fermato i piani americani: ieri la Casa Bianca ha infatti annunciato l’invio di dieci caccia F-35 nella zona dei Caraibi, per sventare le operazioni dei cartelli della droga locali.