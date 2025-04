NICOLAS MAUPAS, “PASSIONE PER LA RECITAZIONE? NASCE DAI FILM CHE VEDEVO CON…”

Nicolas Maupas, chi è l’attore italiano con cittadinanza francese diventato negli ultimi due anni, dopo l’esperienza di “Mare Fuori” uno dei talenti più ricercati e a cui tutti oramai pronosticano un radioso futuro? Nell’appuntamento con “Verissimo” di questo sabato, nella ricca scaletta di ospiti che animeranno il pomeriggio del talk show di Canale 5, ci sarà spazio anche per l’attesa intervista al 26enne attore diventato l’idolo di milioni di giovani telespettatrici (ma non solo…), di recente protagonista pure al cinema con “L’amore, in teoria” di Luca Lucini: e, in attesa di scoprire cosa racconterà l’attore a Silvia Toffanin (e se si sbottonerà sulla propria vita sentimentale: ma di questa ne parliamo a parte in un altro pezzo, NdR), raccontiamo qualcosa della sua ancora breve carriera e qualche curiosità.

Classe 1998 e nato a Milano (è figlio di un grafico pubblicitario francese, mentre la madre è una giornalista originaria della Sicilia), ma cresciuto a Magenta, oggi Nicolas Maupas è indubbiamente uno dei più fulgidi esponenti della new wave attoriale in Italia: merito certamente di quel “Mare Fuori” che ha sfornato diversi talenti, tra cui il suo collega e amico fraterno Massimiliano Caiazzo, ma anche della bravura di questo ragazzo a interpretare ruoli scomodi, a volte ‘difficili’ e mettendo in mostra le fragilità delle sue controparti maschili (ricordiamo le lunari polemiche per un bacio a un altro ragazzo nella fiction “Un professore”), senza per questo perdere un filo di quell’aura di sex symbol che da qualche tempo gli hanno cucito addosso. Anzi, in una recente intervista a ‘Cosmopolitan’, Nicolas Maupas aveva pure detto la sua su un ingombrante paragone…

MAUPAS: “COME ATTORE HO DEGLI IDOLI DI RIFERIMENTO, MA CON CAIAZZO…”

Era stato infatti proprio Luca Lucini, regista del film uscito da poco, a dire che Nicolas Maupas gli ricorda Hugh Grant da giovane: “Come attore ovviamente ho degli idoli a cui faccio riferimento dal punto di vista professionale. Però ecco, forse quel confronto è troppo precoce…” aveva scherzato il 26enne che, a proposito della scintilla della sua passione per la recitazione aveva aggiunto: “Nasce dai film. Da piccolo ne ho visti tanti con i miei genitori e mi sono appassionato, d’altronde il cinema ha un’aura magica che riesce a conquistare (…) E poi mi è sempre piaciuto raccontare storie”. D’altronde, il suo percorso parla chiaro: dopo essersi diplomato al liceo linguistico, Nicolas Maupas si è dedicato agli studi di recitazione e doppiaggio in Accademia a Milano, prima di trasferirsi a Roma e vedere svoltare la sua carriera con “Mare Fuori” di cui è stato coprotagonista dal 2020 al 2023.

E a proposito del film che è attualmente nelle sale e della fiction ambientata a Napoli, Nicolas Maupas ha parlato a FanPage non solo di come gli abbia cambiato la vita ma pure del rapporto con Massimiliano Caiazzo che per lui è anche un modello di riferimento, oltre che uno degli affetti più cari pure lontano dalle telecamere: “Io cerco di rubare qualcosa in senso buono e riportarlo nel mio lavoro. Cosa rubo? Di Massimiliano, che è stato il mio primo compagno di set, mi piace come lavora. Ha un modo di approcciare estremamente intenso e funzionale, riesce a portare una grande presenza scenica” aveva detto il 26enne, ammettendo candidamente che l’amico e collega però è molto più bravo di lui.