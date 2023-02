Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo (Mare Fuori)/ “Non ci aspettavamo Sanremo”

Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo raccontano i dietro alle quinte di Mare Fuori e dell’inaspettata popolarità dietro questa fiction di enorme successo. Ospiti nel salotto di Stasera c’è Cattelan su Rai Due, i due svelano come si sono incontrati per la prima volta: “Ci siamo conosciuti ai provini, al primo call back. Però non ci siamo parlati tanto all’inizio – svela Nicolas – quando hai ruoli diversi è più facile fare amicizia. Poi in particolare per me quello era il primo provino, quindi ero poco attento a quello che succedeva intorno”.

Di tutt’altro avviso invece Massimiliano, che confessa: “io ho fatto sette call back per Mare Fuori e al settimo il regista, Carmine Elia, mi dice che mi prende ma io non ci credevo, gli ho detto ‘si vabbè’”. Per entrambi la popolarità dopo Mare Fuori “è una cosa nuovissima anche dopo due anni, a noi fa sempre strano. Fa piacere ma anche impressione”. E confessano che amano fermarsi a chiacchierare con le fan, “anche perché sono persone che spendono tempo per dirti qualcosa sul tuo lavoro e credo sia giusto ringraziarle. A volte ritrovi anche degli habitué in determinati eventi”. Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo raccontano rivelano anche qualche episodio legato all’incredibile successo di Mare Fuori.

Mare Fuori, Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo svelano i retroscena: “a Sanremo…”

Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo, ospiti di Alessandro Cattelan su Rai 2, svelano di aver anche lavorato con alcuni ragazzi detenuti nel carcere napoletano di Nisida: “riprese in corso della prima stagione abbiamo fatto un piccolissimo laboratorio teatrale” dove “facevamo Romeo e Giulietta e poi ci siamo visti la partita del Napoli”. Di questa esperienza ricordano soprattutto “questi ragazzi che all’inizio avevano un po’ di vergogna, perché magari non era la loro confort zone e qualcuno era stato obbligato a essere lì. Abbiamo iniziato a giocare insieme in scena, e poi dopo prima che iniziasse la partita vedevi uno dei ragazzi ripetersi le battute in un angolino”. Massimiliano ammette che “mi ha fatto impressione la differenza di clima tra dentro e fuori, vedere questi ragazzi che non sono abituati a vedere altra gente”.

Immancabile anche l’accenno alla partecipazione del cast di Mare Fuori al Festival di Sanremo: “è stato un tornado, nessuno se l’aspettava. L’avevano buttata così in conferenza e poi quando ci hanno confermati nessuno ci credeva – riconoscono Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo – Quando siamo arrivati lì durante le prove ci siamo trovati davanti questo palco bellissimo con la musica… noi ci guardiamo negli occhi perché Matteo, l’autore di questa canzone, l’aveva scritta sotto la doccia”.











