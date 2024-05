Nicolas Maupas ha un fidanzata?/ L’attore: “Valentina Romani? Non parlo della mia vita privata?

Nicolas Maupas, l’attore di “Mare Fuori” ha la fidanzata oppure no? Sono tante e svariate le indiscrezioni che circolano sull’attore lombardo balzato al successo grazie ai personaggi interpretati in due serie di grandissimo successo come “Mare Fuori” e “Un professore”. La sua vita privata, manco a dirlo, è finita nel mirino del gossip e sono tanti le voci di corridoio che lo vorrebbero felicemente fidanzato ed innamorato. Si, ma di chi? Stando ad alcune indiscrezioni la fidanzata di Nicolas Maupas sarebbe Valentina Romani, compagna di set della serie “Mare Fuori”, anche se nessuno dei due ha smentito né tantomeno confermato la cosa.

In realtà Nicolas Maupas, dalle pagine di Vanity Fair, ha sottolineato a gran voce di non voler parlare della sua vita privata e sentimentale e delle sua eventuale fidanzata. “Non parlo della mia vita sentimentale, nemmeno sui social” – ha detto l’attore che preferisce tutelare e proteggere la sua sfera intima e privata. Una scelta condivisibile considerando quanto i social abbiano nel corso degli ultimi anni cambiato in peggio le nostre vite. Non solo, Nicolas ha anche aggiunto: “non sono un egocentrico geloso, ma è importante non lasciare sempre agli altri la possibilità di farsi un pensiero su di te”.

Nicolas Maupas, la vita privata dell’attore di Mare Fuori

Il desiderio di Nicolas Maupas è di mantenere i riflettori spenti sulla sua vita privata e personale. “Il mio è un lavoro pubblico che espone già una parte della mia vita” – ha detto l’attore di Mare Fuori e Un professore che dalle pagine di Vanity Fair ha parlato anche del suo futuro di uomo. L’attore non nasconde il desiderio un giorno di avere una famiglia e dei bambini: “non adesso ma più avanti, mi immagino papà di una bambina. Sono sicuro che sarei un buon padre: tosto, ma caloroso”.

Infine l’attore ha parlato anche del bacio della discordia; si tratta del bacio che il personaggio di Domenico Cuomo, che interpreta nella serie Un professore, ha creato delle sterili polemiche di stampo omofobo: “mi dispiace per chi vive certe discriminazioni, ma quel bacio ha dato fastidio. Per me è una bella rivincita dare volto a personaggi maschili fragili”.











