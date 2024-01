Nicolas Maupas: “Sono stato bullizzato per il mio fisico”/ “Le offese omofobe? Per me è una rivincita…”

Nicolas Maupas, dall’importanza della privacy al bullismo subito da piccolo

Grazie alle tante fiction che dominano il piccolo schermo apprezziamo quotidianamente attori affermati ma anche astri nascenti della recitazione. In quest’ultima categoria è doveroso inserire Nicolas Maupas; protagonista prima in “Mare Fuori” e più di recente in “Un Professore”. Intervistato da Vanity Fair – come riporta Leggo – il giovane attore si è raccontato a 360 gradi ma con le dovute eccezioni. “Perchè non parlo della mia vita amorosa? E’ una forma di tutela e forse anche di paura”, a proposito della possibilità di diventare padre ha invece spiegato: “Non adesso ma più avanti, mi immagino papà di una bambina. Sono sicuro che sarei un buon padre: tosto, ma caloroso”.

Come riporta il portale, Nicolas Maupas – nell’intervista per Vanity Fair – ha avuto modo di raccontare della sua difficile adolescenza ai tempi delle scuole medie. In quel periodo, ha dovuto fare i conti con alcuni episodi di bullismo: “Credo che la fase preadolescenziale sia la più delicata; c’è chi inizia subito a crescere, mentre io ho fatto un po’ fatica”. L’attore ha raccontato di aver preso peso velocemente dopo aver smesso con il nuoto a causa di un problema alla schiena: “E’ stato un cambiamento fisico che ho faticato ad accettare e sono stato vittima di alcuni bulli. Niente di grave, ma ho vissuto alcune situazioni delicate…”.

Proseguendo nell’intervista – come riporta Leggo – Nicolas Maupas ha anche accennato alla sua partenza da casa a soli 18 anni. “Volevo provare a farcela da solo. La famiglia di mio padre ha avuto questa educazione, i miei cugini sono andati a vivere da soli alla mia stessa età. Uscire di casa è difficilissimo per motivi economici, ma allo stesso tempo non è scontato poter continuare a pesare sulla famiglia d’origine”.

Come anticipato, sulla vita privata Nicolas Maupas preferisce glissare: “Non ne parlo nemmeno sui social… Non sono un egocentrico geloso, però penso sia importante non lasciare sempre agli altri la possibilità di farsi un pensiero su di te”. In riferimento al bacio sul set de “Un professore” con Domenico Cuomo, l’attore – come riporta Leggo – ha dato il suo parere a proposito dei commenti omofobi ricevuti : “Mi dispiace per chi vive davvero certe discriminazioni ma mi fa piacere perchè vuol dire che quel bacio ha dato fastidio. Per me è una bella rivincita anche dare volto a personaggi maschili fragili…”.

